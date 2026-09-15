Garlasco, altro colpo di scena. Napoleone verso riapertura dell'inchiesta su Giovanni Ferri

15 settembre 2026 a

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Un altro giallo nel giallo all'ombra del delitto di Garlasco. Il Procuratore capo di Pavia, il dottor Fabio Napoleone sarebbe pronto a chiedere la riapertura delle indagini sulla morte di Giovanni Ferri. Lo riporta Mattino Cinque. "È davvero una notizia clamorosa, una svolta a cui si arriva dopo una estate infuocata", spiega l'inviato della trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci. L'avvocato Fabrizio Gallo "pro bono ha sposato questa causa ritenendo evidentemente che c'era da capire, e ha ottenuto un incontro con il procuratore Napoleone", viene ricostruito.

Ma chi era Giovanni Ferri? Un pensionato di 88 anni rinvenuto cadavere il 22 novembre 2010 in un anfratto di via Mulino, a Garlasco, con la gola tagliata e i polsi recisi. La Procura aveva archiviato il caso come suicidio, ma la moglie continua a non supportare questa ipotesi. Napoleone ora sarebbe intenzionato a chiedere la riapertura delle indagini: "Ha chiesto la ricostituzione del fascicolo. Abbiamo il documento, e dice il fascicolo relativo al procedimento 'innanzi menzionato non è stato rinvenuto presso l'archivio'", rivela la conduttrice. La moglie dell'uomo conferma di non credere a un gesto volontario: "Se voleva suicidarsi aveva altri modi. Non poteva fare quello che mi hanno detto".