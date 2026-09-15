Ceuta, prorogati i controlli alle frontiere con la Spagna: "Rischi per la sicurezza e infiltrazioni terroristiche"

Redazione web 15 settembre 2026 a

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Schengen sospeso con la Spagna ancora 15 giorni. È di questa entità la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con il Paese iberico decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione.

"Il provvedimento - informa il Viminale - è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche".

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Prevedibile una risposta del governo di Pedro Sanchez. Quando Piantedosi ha annunciato una proroga dello stop all'accordo Schengen con la Spagna di 15 giorni, Madrid ha reagito con una misura speculare. "Il governo deciderà come agire quando sarà il momento", riferiscono fonti del ministero dell'Interno spagnolo.