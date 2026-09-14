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Prezzi benzina e diesel, ecco i nuovi massimi. E altri aumenti sono dietro l'angolo

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Foto: Ansa
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Angela Bruni
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Brent ancora sopra i 100 dollari al barile, per quanto in lieve calo, mentre continuano a correre le quotazioni dei prodotti raffinati. Nuovi massimi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa: la verde supera di slancio quota 2,1 euro al litro, il gasolio 2,2 euro. Senza il taglio dell'accisa - che scade giovedì - il prezzo del gasolio raggiungerebbe oggi un nuovo record storico a 2,384 euro al litro. E gli ultimi eventi del fine settimana - i nuovi attacchi degli degli Houthi yemeniti all'Arabia Saudita e la conquista di Bab el Mandeb - devono ancora riflettersi sui prezzi alla pompa. 

 

 

Questa mattina 14 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,107 euro/l per la benzina (+21 millesimi rispetto a venerdì), 2,216 euro/l per il gasolio (+23), 0,747 euro/l per il Gpl (-1) e 1,830 euro/kg per il metano (+24). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,198 euro/l per la benzina (+22), di 2,293 euro/l per il gasolio (+25), 0,883 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,778 euro/kg per il metano (+10). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Tamoil si rileva un rialzo di tre centesimi su benzina e gasolio. 

 

 

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 22mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,107 euro/litro (compagnie 2,112, pompe bianche 2,093), diesel self service a 2,217 euro/litro (compagnie 2,223, pompe bianche 2,195). Benzina servito a 2,233 euro/litro (compagnie 2,278, pompe bianche 2,129), diesel servito a 2,340 euro/litro (compagnie 2,390, pompe bianche 2,232). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,750, pompe bianche 0,738), metano servito a 1,823 euro/kg (compagnie 1,818, pompe bianche 1,790), Gnl 1,718 euro/kg (compagnie 1,727 euro/kg, pompe bianche 1,728 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 2,107 euro/litro (2,322 il servito); IP a 2,113 (2,267 servito); Q8 a 2,120 (2,257 servito); Tamoil a 2,104 (2,155 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,220 (2,437 servito); IP a 2,219 (2,372 servito); Q8 a 2,235 (2,363 servito) e Tamoil a 2,210 (2,259 servito).

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