Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 14 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 14 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 14 settembre 2026.

Ariete

Luna è migliorata, è diventata profonda, lucida e intuitiva. Cominciate a sondare la possibilità di nuove mosse nel lavoro, ma senza fretta di iniziare subito, Mercurio non è ancora sicuro di certe collaborazioni. Avete però un significativo aspetto tra Urano e Plutone, che favoriscono e annunciano una prossima rigenerazione. Molto più interessante Venere per incontri amorosi, lei sì che mette in contatto due persone che coltivano gli stessi desideri, può iniziare un nuovo amore.

Toro

Venere indica l'amore, la guerra e la creazione, la moltiplicazione e lo sviluppo del mondo interiore. L'attuale transito in Scorpione, ottava casa zodiacale, può stimolare il lato sessuale di una relazione, ma non dà sicurezze della durata di questi nuovi incontri, che però non mancano, se cercate. Per la durata di un rapporto è necessario trovare anche l'intesa caratteriale in questo campo voi siete difficili e molto selettivi. Collaborazioni vanno incontro a radicali cambiamenti.

Gemelli

Previsioni positive per l'attività, studio, affari. Se c'è in voi un qualche talento speciale, verrà sicuramente in luce grazie al transito tra Urano nel vostro segno e Mercurio. Non solo lavoro, in mezzo c'è anche una fortuna economica che arriverà magari con un investimento indovinato, una speculazione, un cambio nelle collaborazioni. Ricerca scientifica. Periodo favorevole per introdurre elementi, nuovi amori nella vostra vita? Soddisfazioni passionali.

Cancro

Non ci sarà molto senso della disciplina, Luna raggiunge Venere nel settore dei divertimenti e dell'amore, ma tutti abbiamo bisogno di fare una pausa di tanto in tanto. Perciò divertitevi ma senza esagerare. Mercurio non è adatto per argomenti finanziari, ma non esclude incontri interessanti anche per affari e professione, poi quando ci sarà Luna primo quarto in Sagittario arriverà l'occasione giusta. Raffinate le arti diplomatiche senza troppo parlare. Amore.

Leone

In settimana vi attende una fortunata Luna, che diventerà primo quarto nel campo dell'amore e splendida nei confronti di Giove, le odierne incomprensioni in famiglia e nel rapporto di coppia saranno dimenticate. Si possono evitare conflitti? Solo con un forte impegno da parte vostra, perché gli altri sono provocati da Venere e Luna in Scorpione, abbastanza nervosa per le donne. Risultato dello stress che richiede il lavoro è una fame nervosa, digestione, fegato stanco.

Vergine

Fino a quando la Luna transita in Scorpione, potete contare sulla efficiente azione delle stelle passionali e amorose, professionali e finanziarie. Il solo problema potrebbe arrivare dall'ambiente dove svolgete la vostra attività perché ci sarà un grande movimento e anche disordine, provocato da Urano, l'unico pianeta che vi è contro. Ma vi conosciamo troppo bene per non dire che raggiungerete i vostri obiettivi, amore però vuole una forza di persuasione più continuativa.

Bilancia

Simpatia, dolcezza, affabilità, tatto, charme…portate in evidenza tutte le qualità non solo nelle eventuali conquiste d’amore, che sono comunque assicurate da Giove, ma anche nel rapporto di lavoro. Siete perfetti, esecutori di progetti e di esperimenti, ma qualche volta dimenticate di stare attenti alle persone del vostro ambiente. In quel settore transita ancora Marte e dovete credere, questo pianeta quando è negativo porta nella nostra vita nemici e invidia.

Scorpione

È solo per curiosità che registriamo come la posizione di Venere nel vostro segno non sia vista da tutti con simpatia, nei testi di astrologia è indicata come un aspetto che tende a forte passionalità, alla sensualità, a eccessi sessuali. Ma noi conosciamo anche l'altra natura della dea dell’amore, la sua straordinaria capacità di mettere pace tra le persone, di essere capace di grandi gesti di umanità. Oggi è insieme alla Luna, a voi non porterà che bene e tanto amore vero.

Sagittario

In amore dovete esaltare le qualità della persona cara, non cercate solo i difetti o le colpe (inesistenti), approfondite casomai il dialogo e, nelle nuove conoscenze, il carattere di chi vi interessa non solo dal punto di vista sensuale, ma anche soprattutto per lavoro, il vostro amore avrà la Luna più bella in assoluto il giorno 18, oggi c’è Mercurio che vi indica la strada del successo. Qualche imperfezione ancora da correggere nel lavoro, in famiglia, ma nell'insieme va bene.

Capricorno

Amicizie. Questo il tesoro presente oggi e domani nel vostro cielo, grazie all'intenso influsso di Venere in Scorpione, segno che governa i vostri rapporti con gli altri. Si tratta di rapporti amichevoli che si confermano con esempi pratici di essere veramente vostri amici, ma noi facciamo il tifo specialmente per le nuove amicizie che nascono sotto questo cielo. Diventeranno parte della vostra vita. Uomini e donne dal carattere originale, strano, misterioso.

Acquario

Un crescente materialismo che mal si coniuga con Nettuno, pianeta dei sogni e degli ideali, ma siete figli del nostro tempo anche voi, anzi siete tre passi prima di noi. Com’è all'avanguardia Urano che insieme a Mercurio fabbrica denaro. Questa ricerca di occasioni professionali e fortune in affari non deve diventare una scusa per trascurare: il coniuge, i figli, i genitori, le persone anziane. Venere è negativa ma anche scherzosa, fa vedere un amore che non c’è.

Pesci

Venere apre nuovi orizzonti nelle relazioni e aumenta la vostra percezione delle cose. In questo momento siete attirati da persone ed esperienze nuove, diverse dal solito. Una donna dice no, con quello che mi corre dietro proprio no. E invece ci casca come una pera matura. L'uomo Pesci in questo è più democratico, non va tanto per il sottile, basta che lei resti incantata dal suo sguardo assassino. Pure nel lavoro-affari siete vincenti! Anche la fortuna sembra pazza di voi.