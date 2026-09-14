Maldini, guai per l'incidente: oltre all'alcol è positivo pure al pre-test antidroga

Foto: Lapresse

Angela Bruni 14 settembre 2026 a

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Dal gol decisivo su rigore segnato sabato sera contro l’Atalanta, proprio davanti ai suoi ex tifosi e senza esultare per rispetto della sua vecchia squadra, allo schianto in Porsche poche ore più tardi a Milano. È stata una notte movimentata per Daniel Maldini, 24 anni, attaccante del Cagliari e figlio dell’ex capitano del Milan Paolo Maldini. Il calciatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare immediatamente la patente. Al momento dell’incidente - riferisce Repubblica - il pretest per l’assunzione di sostanze stupefacenti è risultato positivo: un esito che dovrà essere confermato dagli esami del sangue a cui è stato sottoposto in ospedale.

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L’incidente è avvenuto alle 5.15 in via Caracciolo, a circa due chilometri dall’Arco della Pace. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Gianluca Mirabelli, la Porsche guidata da Maldini, sulla quale viaggiavano anche una ragazza e due ragazzi, avrebbe impegnato un incrocio senza rispettare una precedenza, andando a colpire una Volkswagen Golf. A bordo della Golf c’erano un uomo e una donna. Dopo l’impatto, la vettura è finita contro una Mercedes parcheggiata lungo la strada. In totale sono rimaste coinvolte sei persone: una è stata medicata sul posto, mentre le altre cinque, compreso Maldini, sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Nessuno, fortunatamente, avrebbe riportato ferite gravi.

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Prima di essere accompagnato in pronto soccorso, Maldini è stato sottoposto agli accertamenti previsti. L’etilometro ha indicato 0,91 microgrammi per litro alla prima prova e 0,89 alla seconda, valori superiori al limite di 0,50. Anche il test preliminare per le sostanze stupefacenti ha dato esito positivo, spingendo gli agenti a chiedere all’ospedale ulteriori verifiche attraverso un prelievo di sangue. «Dopo un breve accertamento presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso, è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute», ha fatto sapere in tarda mattinata il suo avvocato, Danilo Buongiorno. Per Maldini non è il primo episodio che lo porta all’attenzione della procura milanese: lo scorso luglio era stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine su un presunto giro di escort coinvolte nelle notti milanesi dei calciatori. Stavolta la notte milanese è finita con un incidente, una denuncia e la patente ritirata.