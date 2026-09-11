Meteo, la tregua dal maltempo è solo parziale: una nuova saccatura è dietro l'angolo

Foto: Lapresse

Tommaso Carta 11 settembre 2026 a

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Ultimi giorni che hanno visto il maltempo sferzare le regioni del Centro-Nord con allagamenti, danni e purtroppo anche vittime. Nel corso della giornata odierna avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord mentre sulle regioni meridionali saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi. Secondo il Centro Meteo Italiano, il secondo weekend di settembre inizia con un campo di alta pressione in espansione dall'Atlantico verso l'Europa occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Condizioni meteo più stabili sull'Italia salvo residue precipitazioni all'estremo Sud, in particolare su Calabria e Sicilia. Anche l'inizio della prossima settimana vedrà condizioni di tempo generalmente asciutto su tutta la Penisola grazie al promontorio anticiclonico. Temperature che aumenteranno di qualche grado, specie al Centro-Nord, portandosi poco al di sopra delle medie del periodo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che però ci mostrano per la prossima settimana la possibilità di nuove fasi di maltempo. In particolare una saccatura potrebbe muoversi dall'Atlantico verso l'Italia portando un peggioramento simile a quello appena passato.

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Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge da sparse a isolate al Nord-Est. Nel pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, schiarite al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite.

AL CENTRO Giornata all'insegna del bel tempo, con condizioni meteo asciutte su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati, qualche addensamento basso al primo mattino e qualche velatura in transito. In serata e nella notte nuvolosità in aumento sul versante adriatico con anche qualche pioggia sulle coste.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e maggiori spazi soleggiati su regioni ioniche e Isole Maggiori. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo locali piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie al Sud e sulla Sicilia, massime in lieve calo al Centro-Sud ed in rialzo sul resto d'Italia.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino tempo stabile con qualche addensamento su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio rapido miglioramento con cieli prevalentemente sereni su tutta la pianura padana e le Alpi; non sono previsti fenomeni. In serata e in nottata qualche velatura in transito tra Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, asciutto ovunque.

AL CENTRO Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi sulle Marche con piogge deboli, in particolare nell'ascolano; tempo stabile sul resto del Centro. Al pomeriggio temporali localizzati sull'Abruzzo, asciutto altrove con ampie schiarite; in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino maltempo su Calabria con temporali, piogge sparse su Puglia, Basilicata e Molise; più stabile su Campania e Sardegna. Al pomeriggio instabilità in estensione con temporali diffusi su Basilicata e Sicilia, fenomeni sparsi su Puglia, Molise e Calabria, in sconfinamento sulle zone occidentali della Campania; sereno sulla Sardegna. In serata graduale miglioramento con schiarite su gran parte del Sud, residua nuvolosità su Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in lieve diminuzione, salvo una flessione positiva delle massime al nord.