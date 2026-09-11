Prezzi benzina e diesel ai massimi da quattro anni e mezzo. Le nuove medie

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Luigi Frasca 11 settembre 2026 a

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Il Brent supera di slancio i 100 dollari al barile, toccando il picco dal 12 maggio scorso, mentre balzano anche le quotazioni dei prodotti raffinati. È così che i prezzi alla pompa di benzina e gasolio toccano oggi nuovi record: sia benzina che gasolio sono ai massimi da quattro anni e mezzo, la benzina dal 22 marzo 2022, il gasolio dal 18 marzo dello stesso anno. Senza il taglio dell'accisa - prorogato ieri dal governo fino a giovedì prossimo - il prezzo del gasolio raggiungerebbe un nuovo record storico a 2,363 euro al litro.

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Questa mattina 11 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,086 euro/l per la benzina (+9 millesimi rispetto a ieri), 2,193 euro/l per il gasolio (+9), 0,748 euro/l per il Gpl (+1) e 1,806 euro/kg per il metano (+21). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,176 euro/l per la benzina (+13), di 2,268 euro/l per il gasolio (+10), 0,883 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,768 euro/kg per il metano (+15). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Q8 si rileva un rialzo di due centesimi sulla benzina. Per Tamoil +3 centesimi sul gasolio.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,079 euro/litro (compagnie 2,083, pompe bianche 2,067), diesel self service a 2,186 euro/litro (compagnie 2,192, pompe bianche 2,169). Benzina servito a 2,205 euro/litro (compagnie 2,251, pompe bianche 2,101), diesel servito a 2,316 euro/litro (compagnie 2,363, pompe bianche 2,204). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,749, pompe bianche 0,738), metano servito a 1,791 euro/kg (compagnie 1,786, pompe bianche 1,741), Gnl 1,705 euro/kg (compagnie 1,710 euro/kg, pompe bianche 1,721 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 2,080 euro/litro (2,298 il servito); IP a 2,088 (2,244 servito); Q8 a 2,086 (2,228 servito); Tamoil a 2,075 (2,126 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,194 (2,411 servito); IP a 2,198 (2,352 servito); Q8 a 2,196 (2,338 servito) e Tamoil a 2,176 (2,227 servito).