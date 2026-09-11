Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 11 settembre: tutti i segni

Foto: Branko

11 settembre 2026 a

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Ariete

Luna nuova in Vergine apre un mese molto interessante per presentare nuovi progetti nel lavoro e per avviare nuovi affari, che richiedono però un giusto tempo di maturazione. È necessario prestare attenzione alla salute, Mercurio non è solo opposto al segno, ma è anche ostile nei confronti di Marte, dovete concentrarvi molto bene e seguire le questioni pratiche. Decisi arriverete a chi vi interessa in affari. Spronate il coniuge, Venere è molto intrigante per l’amore.

Toro

Se la seconda parte di agosto può essere stata deludente, questo periodo di settembre consente di recuperare discretamente nel lavoro e nelle finanze. Prime conferme e primi frutti, dalle iniziative intraprese, oggi confermate da una eccezionale Luna nuova, molto promettente per gli investimenti, operazioni bancarie, borsa. Consigliamo di ripartire con le iniziative, soprattutto se siete alla ricerca di nuovi collaboratori. Venere porta qualche momento eccitante.

Gemelli

Circondati da persone che vi irritano, ma non è il giorno giusto per scattare, provochereste solo un danno al vostro lavoro e alla vostra immagine. Silenzio anche in famiglia, la sommossa passerà. Nel segno della Vergine, che influenza la vita sentimentale e moltissimo l'andamento della vita familiare, si verifica il fenomeno della Luna nuova che annuncia un importante cambiamento della situazione personale, soprattutto in amore. Difficoltà respiratorie.

Cancro

Positiva per voi Luna nuova in Vergine, condiziona il mondo del lavoro e dell'economia in generale, qualche incertezza non sarà risparmiata nemmeno a voi, che avete da ieri notevole disturbo da Mercurio nel campo della famiglia. Tuttavia, il fenomeno potrebbe avere un effetto rigenerante per la vostra attività, se cambierete l'orientamento e prenderete le distanze da chi vi innervosisce, anche se si tratta di parenti. Venere coinvolgente, immediata, demolisce le barriere in amore.

Leone

Manca il diretto influsso di Marte, per questo siete un po' svogliati, ma è necessario ripartire subito con grinta perché sono previste situazioni professionali molto impegnative. Trovare e realizzare denaro subito non è facile, ma le iniziative cadono su un terreno fertile e le idee sono notevoli, come anche la capacità di persuasione. Meno forti in famiglia, la nuova Venere vi rende deboli anche in amore ma non è un male essere senza difese e lasciarsi conquistare senza opporsi.

Vergine

Alle ore 3:28, la fase Luna nuova è completata. È la vostra personale Luna nuova, oggi inizia un nuovo anno lunare che proseguirà fino a 31 agosto 2027, potete ben immaginare l'importanza delle iniziative professionali o private che impostate sotto un cielo così creativo. Sì, perché a parte Urano, tutti gli astri sono positivi e sono cose che capitano raramente. Le novità, anche in amore, vanno pensate nell'arco di un mese, finché Venere transita in Scorpione. Auguri.

Bilancia

Qualche nuova prova nell'ambiente domestico, forse una rinuncia che voi farete senza farla pesare, come è nel vostro stile. La presenza di Mercurio nel segno vi rende attivi nel lavoro e ottimisti nelle finanze, che sono favorite anche dai due pianeti della fortuna Giove e Venere, ma dovete considerare anche l'opposizione di Saturno. È richiesto un atteggiamento cauto e moderato, nelle collaborazioni. Domani arriva una Luna fortunata per l'amore. Vi sposerete in settembre?

Scorpione

Settimana delle tre Lune, potrebbe essere il nome di un ristorante cinese, ma noi intendiamo tre diverse influenze lunari che incidono sulla vostra settimana. Partono dal settore del successo, attraversano quello delle relazioni pubbliche e contatti professionali, raggiungono infine l'amore. Non avrete certo tempo di annoiarvi, come confermano Venere nel segno e Marte in Cancro, pure lui lunatico ma così emozionante quando vedete venirvi incontro una persona molto cara.

Sagittario

Influssi più forti sono diretti al campo del successo, come conferma Luna nuova in Vergine, il lavoro e le iniziative professionali vogliono avere in qualche modo la precedenza sulle questioni sentimentali. Questo non significa che non ci sarà spazio per amore e divertimento, però in questo periodo conviene puntare molto sulla carriera e sulle finanze. Potete contare sulla incondizionata protezione di Giove e di Mercurio, simbolicamente aprono un nuovo corso. Viaggi.

Capricorno

Saturno chiede di essere più equilibrati nei rapporti con la famiglia e con i figli, siete troppo rigidi o troppo permissivi. Oggi tuttavia richiede precedenza il campo del lavoro e dei rapporti con l'ambiente professionale, persone autorevoli, ma anche semplici colleghi. Potete vincere la vostra causa, approfittando di questa infallibile Luna nuova che vi segue tutto il giorno dalla Vergine, segno che insieme allo Scorpione esercita un grande ascendente sull’amore.

Acquario

Amore un po' noioso con la Vergine, ma un sodalizio professionale-commerciale è straordinario. Luna nuova che si forma in quel segno è costruttiva per le iniziative a lungo raggio… specie perché voi avete anche Mercurio-Urano in aspetto formidabile per tutto ciò che è nuovo, difficile da ottenere subito, ma che alla fine porta risultati che vi faranno ottenere un premio. Tutto va fatto rispettando regole legali. Non sottovalutate l'importanza della buona educazione in amore.

Pesci

Non sempre l'esperienza è la migliore maestra di vita, in ognuno di noi c'è un dispettoso diavoletto che ogni tanto si risveglia e ci fa ripetere errori di sempre. Succede quando Luna nuova in Vergine mette nero su bianco i nostri difetti. Venere meravigliosa dice di aspettare domani, perché vedrete tutto in un'altra luce, sparirà anche l'inquietudine che vi rende ansiosi. Superata la tempesta, domani sarete innamorati come prima e più di prima. Mercurio aggiunge frivolezza, allegria.