Di Battista, si allunga la permanenza a Cuba. Il quadro clinico

08 settembre 2026 a

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L'ex grillino Alessandro Di Battista, colto da un malore a Cuba, si trova ancora in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico del 5 settembre all'ospedale Hermanos Ameijiras di L'Avana. Per avere un quadro preciso delle condizioni bisognerà attendere il decorso post-operatorio, ma per il momento il già deputato è ancora sedato e in terapia intensiva come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Di Battista sarebbe dovuto rientrare in Italia lo scorso sabato, ma i tempi di recupero allungheranno ancora il soggiorno sull'isola.