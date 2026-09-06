Alessandro Di Battista operato a Cuba: "Intervento riuscito". Cosa sappiamo

Foto: LaPresse

06 settembre 2026 a

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Il rientro da Cuba era previsto nel pomeriggio di ieri, quando un'aeroambulanza avrebbe dovuto decollare da L'Avana alle 19, ora locale, per riportarlo in Italia. Ma le condizioni di Alessandro Di Battista, colpito da un malore sull'isola a fine agosto, sono peggiorate durante il trasporto dall'ospedale 'Hermanos Ameijeiras' verso l'aeroporto e il volo è stato così annullato poco prima del decollo, riporta il Fatto. In seguito al peggioramento, l'ex deputato M5S è stato poi sottoposto a un'operazione chirurgica. In base agli ultimi aggiornamenti l'intervento sarebbe riuscito, riporta il Corriere. Slitta il ritorno a Roma, dunque, ed è difficile fare previsioni al momento.

A dare notizia del rinvio della partenza era stata in mattinata l'Associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente e fondatore. "Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti", la richiesta nel post.

Il 28 agosto scorso l'ex M5S è stato colpito da un forte mal di testa che l'ha costretto a chiedere assistenza in un ospedale vicino Santa Clara, oltre 300 chilometri da l'Avana, dove si trovava per realizzare delle riprese per dei documentari per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. Poi il trasferimento nella Capitale dell'isola. Nel frattempo sono arrivati a Cuba due medici del Policlinico Gemelli di Roma, la compagna e alcuni amici. La situazione, dall'Italia, appariva sotto controllo. Poi l'annuncio sullo stop al rientro.