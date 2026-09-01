Meteo, l'anticiclone domina ancora l'Italia tra sole e caldo anomalo. L'afa non va via

Foto: Il Tempo

Angela Bruni 01 settembre 2026 a

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Terminata l'estate meteorologica (nell'emisfero settentrionale dura fino al 31 agosto), con oggi inizierebbe l'autunno ma i prossimi giorni saranno ancora molto caldi per un vasto anticiclone che si estende sul Mediterraneo con importanti anomalie positive di temperatura. Sull'Italia nel corso della giornata odierna il tempo sarà per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche acquazzone o temporale potrebbe comunque interessare le Alpi centro-orientali, l'Appennino settentrionale e quello meridionale, in particolare su Campania, Basilicata e Calabria. Poche variazioni attese nel corso dei prossimi giorni salvo una lieve flessione dei valori in quota a causa di una blanda saccatura che si muoverà verso i Balcani, qualche fenomeno di stampo pomeridiano sempre possibile. Sul finire della settimana invece gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo italiano mostrano un possibile ulteriore rinforzo dell'alta pressione, in movimento da ovest verso est. Il primo weekend di settembre dovrebbe vedere condizioni praticamente estive con tempo per lo più asciutto e temperature anche di 5-7 gradi al di sopra delle medie. Nessun segnale di cambiamento almeno fino alla seconda decade del mese.

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Previsioni meteo per oggi:

AL NORD: Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con nubi sparse al Nord-Est e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio locali acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centrali e orientali, soleggiato sul resto del Nord. Tra la serata e la notte fenomeni in movimento sulla Pianura Padana, specie sulla Lombardia.

AL CENTRO: Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli sereni al mattino e qualche nube nel pomeriggio specie in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE: Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo locali temporali pomeridiani in Appennino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD: Condizioni di tempo asciutto al mattino al settentrione con sole prevalente e qualche nube al Nord-Est. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali di calore in sviluppo specie sulle Alpi centro-orientali ed in Appennino. Tempo in miglioramento dalla serata, salvo residui fenomeni sul Triveneto.

AL CENTRO: Mattinata stabile sulle regioni del Centro con sole prevalente e qualche velatura in transito, specie tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali in Appennino, specie sul versante adriatico. Migliora dalla serata con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE: Condizioni di tempo asciutto al mattino con sole prevalente su tutte le regioni e cieli velati sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, specie in Appennino con sconfinamenti sui versanti orientali, soleggiato altrove. Migliora in serata con ampie schiarite. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime in lieve calo sulle regioni centrali e sulla Sardegna e in rialzo al Nord, al Sud e sulla Sicilia.