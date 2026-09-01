Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 1 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 01 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 1 settembre 2026.

Ariete

Bella apertura di settembre, mese che vi vedrà ancora tra i più bravi e più intraprendenti grazie alla continua assistenza di Giove, ma poi sarà vostro anche Marte in Leone, che vi darà la forza di vincere le tensioni provocate da Mercurio in opposizione. Occasioni di guadagno oggi stesso, rendite. Siete irrequieti ma combattivi sapete come ottenere il massimo rendimento. Un rimprovero d'amore, ma anche tanto sex. Famiglia del coniuge, alcune questioni interessano anche voi.

Toro

A voi il privilegio di iniziare settembre con Luna nel segno, profumata come la frutta d'autunno, troverete l'ispirazione per un nuovo lavoro, collaborazione, affare. Finalmente siete pronti a intraprendere una strada diversa dalle vie battute, ma certo che l'atmosfera nell'ambiente non è sempre tranquilla, Marte non assicura diplomazia che invece è indispensabile. Oggi è previsto un colpo di scena in affari oppure in amore. Vivete un amore unico, ma sempre nervoso.

Gemelli

Settembre, andiamo. I pastori di D'Annunzio lasciavano in questo mese la montagna e scendevano a valle, così voi dovrete iniziare ad allontanarvi da situazioni o persone che non sono in sintonia con il nuovo Gemelli, Nuovissima situazione astrale che inizia con Luna ultimo quarto nel vostro segno il giorno 4. Ricordiamo solo il prossimo Marte unito a Giove in Leone, riuscita anche se ci sarà bisogno di attraversare le Montagne Rocciose. Sarà anche il mese di grandi amori.

Cancro

Stanchi delle vacanze o stanchi del disordine che vi circonda? Ritorna positiva la Luna in Toro, segno della concretezza e realizzazione in tempi magari un po' lenti, ma sicuri. Rende perseveranti e conservatori, capricciosi e sensuali, ma anche cortesi, giusti e ragionevoli. Molto dipende dalle collaborazioni e anche dall'aiuto che può darvi il coniuge, un parente, un amico. Mercurio aiuta a contattare persone giuste, Marte vi consente di fare un bel goal in amore.

Leone

Dopo la spiritosa e avventurosa Luna dei giorni scorsi, il transito in Toro rallenta un po' la situazione professionale. Come succede ai grandi campioni dopo una importante partita. L'incontro, anzi lo scontro, che oggi auspica Giove con Saturno, deve avvenire con chi siete in stretto contatto quotidiano, ma fatelo con il dovuto tatto. Non c'è bisogno di voler prevalere ad ogni costo, ci riuscirete comunque perché il successo e le soddisfazioni sono nel vostro DNA. Relax serale.

Vergine

Anche voi siete quelli del tornado, provocato negli ultimi giorni dalla Luna piena, il vostro fisico ne risente ancora ma è piacevole la sensazione che oggi porta la Luna passata in Toro. Con questo segno avete un rapporto speciale sotto il profilo sentimentale ma anche nel lavoro e soprattutto negli affari finanziari. Nell'ottenere denaro siete più veloci voi, ma il Toro reagisce con più coraggio e sfacciataggine. In qualche modo tiene caldo il nido d'amore. Avete due giorni per conquistare la persona che non vi fa dormire.

Bilancia

È in arrivo il transito che molti aspettano, una ricarica di energia per il vostro bel fisico, anche se leggermente appesantito, una spinta energica nel lavoro e una mossa indovinata in affari. Evitabile qualche discussione con collaboratori, soci, persone di casa. Saturno invita alla presenza nella vita di persone anziane. In previsione dell'arrivo di Mercurio cominciate a fare nuovi progetti, nuove alleanze. Passione e litigi in amore, Venere è anche vita sociale utile e bella.

Scorpione

Scacciate subito sensazioni melanconiche e, nella salute, attenti ai cibi e ai farmaci che provocano allergie. Mai perdere la terraferma sotto i piedi - questo è l'avvertimento di Luna in Toro, segno di terra. Questa posizione molte volte fa nascere matrimoni per convenienza, oppure con un lontano parente. Non lasciamoci mai, dice la bella Venere che vi seguirà nelle vicende sentimentali in ottobre quando Marte diventa ostile. Il peso del denaro non è poi così duro da portare.

Sagittario

Dopo due notti di folli amori, almeno in teoria, Luna diventa saggia in Toro, dove inizia sin dal primo mattino ad agire con grande efficacia nel campo del lavoro, dove siete leggermente in ritardo a causa di Mercurio. Le iniziative che partono tra oggi e domani, contano sulla eccezionale protezione di Giove, transito vincente se dovete sistemare gli aspetti economici dei vostri rapporti. Rischio di litigare con i parenti. Avrete tempo anche per buttarvi sull'amore, erotismo.

Capricorno

Considerando che avete per due giorni Luna in Toro, posizione di fortuna, e che Mercurio simboleggia lavoro, viaggi, parenti, questioni scritte…ma sopra ogni cosa il denaro, lanciatevi dove sapete di poter guadagnare. Il vostro carattere programma tutto, non può gradire questi repentini cambiamenti degli influssi astrali, ma vi dovete abituare perché questa è la condizione di noi tutti. Giove fortunato per chi cerca casa, ma anche chi è in attesa di un vero amore - è vicino.

Acquario

Luna in Toro ritorna a chiamare l'attenzione sulla famiglia, sul rapporto genitori-figli, significative novità nella vita di una donna vicina: madre, moglie, figlia, amica. Mercurio è sempre più vicino alla Bilancia, vostra fedele compagna nelle avventure e nelle associazioni sempre vittoriose. Anche oggi vi ricorda l'importanza delle amicizie, nel presente e nel futuro. Uomini smarriti davanti alle donne. Le donne Acquario invece sceglieranno un uomo per amica.

Pesci

Ottime carte, sappiate giocare con astuzia e non abbiate paura di correre rischi. La vostra attività è sotto il controllo fiscale di Mercurio ma è comunque in espansione, le amicizie avranno un ruolo decisivo per il vostro successo e anche per la scalata del coniuge. Controllate tutta la famiglia, sistemate la casa perché tra due giorni sarete toccati da una severa Luna ultimo quarto in Gemelli, la vostra magnifica ossessione ma non la vostra preda, casomai il contrario. Preventivate tutto.