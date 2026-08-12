L'apporto di Ranucci nel sondaggio su di lui: "Visto, ma va modificato"

12 agosto 2026 a

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Stando a quanto emerge dalle chat utilizzate dalla Procura, il 20 aprile 2026 Valter Lavitola avrebbe inviato a Sigfrido Ranucci una bozza di domande da sottoporre agli elettori per un sondaggio sulla possibile discesa in politica del giornalista di Report. Sondaggio che mirava a «pesare» la popolarità di Ranucci, e che sarebbe stato stilato anche con la supervisione di due importanti firme del giornalismo italiano: Paolo Mieli e Stefano Cappellini, i quali però in quel momento non erano consapevoli che quelle domande servissero a testare un’eventuale candidatura del conduttore, poiché il nome era «coperto».

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Lo stesso Ranucci avrebbe poi dato un «apporto» alla composizione del questionario: il gip infatti scrive che dalle conversazioni dei due «si desume come il conduttore fosse stato convinto dall’amico a dare il proprio apporto al sondaggio che sarebbe servito a Lavitola per lanciare la candidatura di Ranucci alle prossime elezioni». Tanto che il giornalista, dopo aver visionato il questionario, avrebbe anche detto a Lavitola, il giorno successivo, 21 aprile, che «andava integrato» e, nei giorni seguenti, che andava «fatto bene, altrimenti non serve».

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Sempre secondo le chat della Procura, fino a prima del giorno dell’arresto, ancora il 19 giugno, l’ex editore scherzava con l’amico: «Sei mai stato nel corridoio dei presidenti a palazzo Chigi???». «Ancora no» avrebbe replicato Ranucci. E Lavitola: «Allora aspetta un annetto...». Insomma, ciò che emergerebbe è che Lavitola sarebbe stato più che ottimista su una discesa in campo del conduttore, e già da mesi prima. Il 9 gennaio, ad esempio, Lavitola dice a Ranucci: «Puoi tranquillamente fare altri cinque anni di tv e nel 2032 ti candidi, preparando per tempo il progetto». Arrivando persino a sostenere, in una conversazione con una terza persona, che Ranucci «sarebbe presidente, garantito al centodieci percento».