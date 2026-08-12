Previsioni meteo, il giorno della "svolta fresca": quando finisce il caldo estremo

Pina Sereni 12 agosto 2026 a

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Weekend di Ferragosto bollente, si dovrà aspettare ancora la prossima settimana per iniziare a respirare aria più fresca. Un vasto e robusto campo di alta pressione si espande ancora su gran parte d'Europa e del Mediterraneo, con massimi al suolo fino a 1025 hPa sul Mar Baltico. Le condizioni meteo nella prima parte della giornata saranno per lo più asciutte, ad eccezione di qualche pioggia o acquazzone sparso sulle regioni di Nord-Ovest. Nel corso del pomeriggio, accentuazione dell'instabilità sull'arco alpino e sulle zone interne del Centro-Sud, con temporali possibili, ma con un generale miglioramento dalla serata. Le temperature raggiungono un nuovo picco, specie in quota, con valori che nei prossimi giorni saranno in lento e costante calo, anche se poco avvertibile in pianura.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per il weekend di Ferragosto confermano condizioni di tempo per lo più asciutto in Italia, ma sempre con un po' di instabilità pomeridiana. Ma questa lunga ondata di caldo potrebbe vedere la fine con l'arrivo della prossima settimana, quando diversi modelli mostrano aria più fresca in arrivo dall'Atlantico anche sul Mediterraneo. Effetti tutti da valutare, data la distanza temporale, ma appare sempre più probabile un ritorno in media delle temperature.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD - Al mattino addensamenti sulla Pianura Padana centro-occidentale, con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento, con acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi e Appennino, soleggiato su coste e pianure. In serata tempo in miglioramento, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

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AL CENTRO - Al mattino tempo stabile, con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne, con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Entro sera tornano condizioni di tempo asciutto ovunque, con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata, con cieli prevalentemente soleggiati su tutte le regioni. Possibile comunque qualche temporale pomeridiano sui rilievi appenninici e sui rilievi interni delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera, con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud, massime in calo al Nord e sul medio versante adriatico e stazionarie o in lieve rialzo sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani

AL NORD - Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali, con sole prevalente. Nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del Nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque, con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile, con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori, con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste, e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera, con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.