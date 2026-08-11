Meteo, Giuliacci: "Caldo ancora più insopportabile". Fiammata di Ferragosto ma poi...

11 agosto 2026 a

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Il caldo intenso continuerà a dominare l’Italia nella prima metà di agosto, ma secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci la svolta è ormai all’orizzonte. «La prima settimana, fino al 17 agosto, sarà ancora rovente con l’anticiclone africano», spiega il meteorologo, indicando in particolare il weekend di Ferragosto.

Sabato 15 e domenica 16 agosto saranno infatti giornate «calde, come quelle che stiamo vivendo», ma con una sensazione di afa ancora più pesante. «Saranno un tantino più calde perché arriva un po’ più di umidità e quindi sarà un caldo ancora più insopportabile», avverte Giuliacci.

Ma quando finisce il caldo intenso? La svolta dovrebbe arrivare dopo il 17 agosto, quando sull’Italia potrebbe irrompere aria più fresca di origine atlantica. «Finalmente, nella settimana del 17 al 23 arriva aria più fresca, atlantica», sottolinea l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Previsti numerosi temporali, soprattutto al Nord e lungo le regioni adriatiche, ma fenomeni anche sul resto della Penisola, accompagnati da «un deciso calo delle temperature pressoché ovunque». Solo al Sud potrebbero resistere punte di 32-33 gradi.

Il fresco dovrebbe poi consolidarsi nell’ultima parte del mese. Tra il 23 e il 30 agosto, secondo Giuliacci, «le correnti atlantiche sembrano ancora più fresche e più decise». Anche il progressivo calo della radiazione solare contribuirà ad abbassare le temperature: «Le massime saranno più vicine ai 30 piuttosto che ai 35 gradi».