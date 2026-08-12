I sempre-No della sinistra le tentano tutte: "Il ponte sullo stretto? Colonialismo contro il Sud"

12 agosto 2026 a

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Ogni giorno a sinistra qualcuno si sveglia e detta il proprio orientamento politico in maniera uguale e opposta a quella dell'avversario, indipendentemente dal tipo di argomento e alla bontà della proposta. L'ultima perla viene dai manifestanti che si sono riuniti in Sicilia, a Messina, per manifestare contro il progetto del ponte sullo Stretto lanciato dal vicepremier Matteo Salvini.

"La questione del ponte è una questione che riguarda tutti noi meridionali e non solo - dice una ragazza, sullo sfondo uno sciame di bandiere pro-pal (qual è il nesso?) - perché quello che sta facendo la Lega nei confronti del Sud Italia è effettivamente un atto di colonialismo, perché stanno depredando la nostra terra per farci, i porci comodi loro"

Il raduno è scattato pochi giorni dopo che l'assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha dato il via libera all'unanimità alla successiva fase della progettazione esecutiva per il Ponte sullo Stretto.

Fondamentalmente non c'è una contestazione nel merito, ma una opposizione aprioristica che tenta tra l'altro di incoraggiarsi a piene dosi di benaltrismo. "I soldi del Ponte ci servono per ben altro, che sono altre le priorità del nostro territorio", dice un altro ragazzo. Insomma, solita filippica: i sempre No della sinistra non sono mai sazi.