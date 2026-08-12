E la luna bussò alle porte del sole: oggi l'eclisse del secolo ma in Italia non sarà totale

Angela Bruni 12 agosto 2026 a

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Occhiali speciali e tutti a guardare in su perché oggi, il cielo, ci regala uno dei più attesi spettacoli astronomici del secolo. L’eclissi solare sarà visibile come totale in Spagna, Islanda e Groenlandia, e come spettacolari e profonda eclissi parziale in tutta Italia all’ora del tramonto.

Ma intanto cerchiamo di capire cosa succede durante un’eclissi. «Basta immaginare un perfetto gioco di ombre nello spazio - spiega il meteorologo di "meteo.it" Mattia Gussoni -. La luna, muovendosi lungo la sua orbita, si frappone esattamente tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra sul nostro pianeta. Quando il satellite copre interamente il disco solare ci troviamo di fronte a un’eclissi totale, un momento magico in cui scende una suggestiva oscurità diurna e diventa visibile la corona solare, ovvero la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. In altri casi l’allineamento non è perfetto e si assiste a un’eclissi parziale, dove il Sole sembra "morsicato" dalla Luna, oppure a un’eclissi anulare, che si verifica quando la Luna è troppo lontana dalla Terra per coprire l’intera stella, lasciando ben visibile un brillante "anello di fuoco" esterno. La possibilità di assistere a questo spettacolo dipende quasi interamente dalla propria posizione geografica. Esiste una striscia di territorio molto stretta, chiamata tracciato di totalità o anularità, lungo la quale l’eclissi si mostra in tutto il suo splendore al cento per cento. Man mano che ci si allontana da questo percorso ideale, la porzione di Sole coperta dalla Luna diminuisce progressivamente. Per godersi al meglio l’evento e consigliabile cercare un luogo con l’orizzonte sgombro da ostacoli, come palazzi o alberi alti, sperando ovviamente in un cielo limpido e privo di nuvole».

Eclissi e stelle cadenti, come godersi lo spettacolo del cielo

Ma "occhio" alla sicurezza. «Osservare il Sole direttamente a occhio nudo è estremamente pericoloso, anche quando è parzialmente oscurato. I raggi ultravioletti e infrarossi possono causare danni irreversibili alla retina in pochissimi secondi, e la gravita della situazione sta nel fatto che la retina non possiede recettori del dolore, quindi ci si accorge del danno quando e ormai troppo tardi. Per guardare il cielo senza correre rischi esistono strumenti specifici e del tutto accessibili. I più comuni sono gli occhialini da eclissi, realizzati in cartone e dotati di speciali pellicole in mylar o polimero nero in grado di schermare oltre il 99,99% della luce solare». L’importante e verificare sempre che siano certificati con la sigla ISO 12312-2. In Italia l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale con percentuali di oscuramento del Sole elevate al Nord e via via minori scendendo verso Sud.