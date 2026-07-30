Meteo, caldo record in arrivo: si superano i 40 gradi, notti tropicali nelle grandi città

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Luigi Frasca 30 luglio 2026 a

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Farà caldissimo nel primo fine settimana di agosto. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, un robusto anticiclone africano è sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo che si estendono sui settori orientali del continente. Aria molto calda affluisce sull'Italia in questi ultimi giorni di luglio portando le temperature massime a toccare e localmente superare i +40 gradi specie su Pianura Padana e zone interne del Centro. Condizioni meteo per lo più stabili in Italia anche se qualche temporale di calore è atteso svilupparsi tra oggi e domani soprattutto sui settori alpini, con locali sconfinamenti anche verso le pianure. Poco da segnalare per il primo weekend di agosto quando il caldo proseguirà senza sosta raggiungendo probabilmente un picco per quanto riguarda i valori in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per tutta la prima settimana di agosto, ma probabilmente per tutta la prima decade, una prosecuzione dell'ondata di calore con temperature che si manterranno sostenute sia nei valori massimi che in quelli minimi, con molte notti tropicali specie nelle grandi città.

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Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. AL CENTRO - Giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati sul Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni; tempo in miglioramento in serata. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove; in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.

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Previsioni meteo per domani. AL NORD - Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'arco alpino con locali sconfinamenti su colline e pianure del Piemonte, soleggiato altrove. In serata fenomeni in movimento sulla Pianura Padana, in esaurimento nella notte. AL CENTRO - Giornata all'insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Nessuna variazione al pomeriggio con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti bassi lungo il litorale tirrenico. Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.