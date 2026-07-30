Prezzi benzina, la corsa non si arresta anche dopo lo sconto sulle accise: le nuove medie

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Angela Bruni 30 luglio 2026 a

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Dopo un paio di giorni al ribasso, tornano a schizzare le quotazioni petrolifere, con il barile (Brent) di nuovo sopra i 90 dollari e la quotazione del gasolio di nuovo sopra i mille euro per mille litri. A spingere ovviamente è l'aggravarsi della crisi del Golfo, che ormai riguarda due stretti strategici per gli approvvigionamenti petroliferi, che si unisce al blocco totale delle esportazioni dalla Russia. Il risultato è che il prezzo della benzina continua ad aumentare e il taglio dell'accisa sul gasolio inizia a essere assorbito dal rialzo delle quotazioni: nei primi tre giorni di vigenza dello ''sconto'', il prezzo medio nazionale del diesel è sceso di 12 centesimi (11,9 per la precisione), rispetto ai 17 attesi, e gli elementi a disposizione lasciano pensare che il calo sia finito qui. Anche perché sui listini dei prezzi consigliati tornano a spron battuto i rialzi.

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Questa mattina 30 luglio il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,989 euro/l per la benzina (+3 millesimi rispetto a ieri), 2,066 euro/l per il gasolio (-8), 0,742 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,606 euro/kg per il metano (+1). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,076 euro/l per la benzina (+2), 2,165 euro/l per il gasolio (-4), 0,876 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,609 euro/kg per il metano (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP si registra un rialzo di 4 centesimi sul gasolio, per Q8 +2.

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Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,989 euro/litro (compagnie 1,992, pompe bianche 1,982), diesel self service a 2,176 euro/litro (compagnie 2,162, pompe bianche 2,104). Benzina servito a 2,124 euro/litro (compagnie 2,162, pompe bianche 2,052), diesel servito a 2,223 euro/litro (compagnie 2,246, pompe bianche 2,181). Gpl servito a 0,752 euro/litro (compagnie 0,761, pompe bianche 0,742), metano servito a 1,605 euro/kg (compagnie 1,595, pompe bianche 1,614), Gnl 1,445 euro/kg (compagnie 1,447 euro/kg, pompe bianche 1,444 euro/kg). Sulla benzina self service Eni è a 1,981 euro/litro (2,189 il servito); IP a 2,003 (2,169 servito); Q8 a 1,992 (2,151 servito); Tamoil a 1,988 (2,065 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,025 (2,239 servito); IP a 2,081 (2,259 servito); Q8 a 2,068 (2,276 servito) e Tamoil a 2,045 (2,149 servito).