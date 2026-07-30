Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 30 luglio: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 30 luglio 2026 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 luglio 2026.

Ariete

Grandi ottimisti, desiderio genuino di rendervi utili e di tendere una mano a coloro che hanno bisogno di una guida, ma talvolta sembrate vanagloriosi. Marte, da quando è in aspetto diretto con il Sole-Leone, stimola la vostra vitalità e sicurezza in voi stessi, vi spinge a lavorare sodo e con ottimi risultati. Grazie alla Luna e Plutone (vostro secondo pianeta guida) avrete successo nelle transazioni, affari commerciali. Colpirete in pieno anche in amore, la fortuna c’è.

Toro

Buona vacanza! Se dovete lavorare anche oggi con una Luna così pesante da essere alla fine inconcludente, cercate di procedere con cautela e adagio. Non sono comunque male le attività a contatto con il pubblico, il commercio, la ristorazione, il giornalismo. Ma il traguardo da raggiungere deve essere uno solo, amore! Voi dovete credere nel potere dell'amore, che vi dà la grinta e l'energia di abbattere le ultime resistenze dell'ambiente professionale. Parlate chiaro.

Gemelli

Argento vivo nelle vene grazie alla splendida Luna che vi protegge e vi guarda innamorata nel lontano Acquario, sembra che vi mandi un sentimentale invito, stuzzica il vostro Marte e così cresce la vostra potenza passionale. Le donne devono respingere Venere negativa, ma non significa chiudersi nel proprio ambiente di comfort. Il maschio Gemelli, beato lui, da tempo ha lasciato la comfort zone, energico segue le vie del successo. Ad ogni proposta bisogna testare il polso.

Cancro

Fate vedere che siete felici, fate partecipi anche gli altri della vostra gioia, in modo concreto. Sembrano inesauribili le possibilità che porta Mercurio, ma il pianeta uscirà presto dal segno, cominciate a stringere e poi concludere. Se volete, se vi impegnate, il passaggio da luglio ad agosto sarà memorabile. Dobbiamo farvi solo un piccolo appunto: attenti a non reagire negativamente a quello che vi dicono le persone vicine. Amore: un giorno quasi irreale. Scosse.

Leone

Battaglia nonostante. Non si può davvero restare impassibili davanti alle provocazioni, specie se toccano l'onore personale. Non è colpa della Luna piena per quello che succede nel mondo esterno, nelle collaborazioni, da soli vi siete cacciati in certe situazioni. Vale comunque la pena di dedicare almeno la mattinata alle questioni pratiche, anche se vi trovate in vacanza, non mancano mezzi di comunicazione con il lontano. Non parlate di argomenti molto personali.

Vergine

Mezzo secolo della nostra vita è messo in discussione dall'attuale quadro astrale, tutto l'anno, ma voi siete al riparo dai transiti più critici, tuttavia sarà bene fare un esame. Di voi stessi e degli altri. Ricordi, emozioni, nostalgia di persone lontane. È arrivata al momento giusto questa corrente spirituale, produce anche nuove idee per un prossimo lavoro. Nettuno favorisce le eventuali cure, con Marte negativo non si può mai sapere. Ma con Venere positiva è tutto chiaro.

Bilancia

Avvistamenti nel vostro cielo. Luna piena nel vostro settore dell'amore, ma dovete tenere presente la posizione critica di Saturno. Non sono da prendere a scatola chiusa i nuovi amori, in famiglia acque non tranquille. Controllate e superate lo stato ansioso che produce anche Nettuno, nei rapporti con il coniuge e con i figli. Le persone sole sono nella predisposizione d'animo giusta per mettersi in gara nelle conquiste d'amore. Aspettate mezzanotte, Luna si rispecchierà nel mare dei Pesci.

Scorpione

La caratteristica di Sole-Luna in opposizione, quando nasce nei due segni non in sintonia con il nostro, è di provocare improvvisi malesseri, giramenti di testa, palpitazioni cardiache. Cosa possibile proprio in questi giorni di gran caldo. Ogni tanto comunque dovete sospendere con il lavoro, il risultato non sarà compromesso. Chiudete con quello che non corrisponde alle vostre esigenze, ambizioni. Le stelle sembrano impietose, ma esaltanti.

Sagittario

Questa meravigliosa Luna piena conclude in pratica il vostro luglio, fate un breve conteggio: quanti giorni di vero amore avete vissuto nei mesi passati? Cioè, prima di Marte in Gemelli, poi, amore senza complicazioni, materiali, familiari. Anche Venere è in aspetto leggermente negativo per la vita amorosa, però la dovete perdonare perché vi dona invece fortuna nel successo professionale. In agosto vi riprenderete tutto anche i soldi (non sottovalutate il dollaro).

Capricorno

Tra luglio e agosto, il Sole brilla nel settore della trasformazione personale e professionale, Luna è ottima nel campo del patrimonio: novità abitative, familiari. Adesso potete intentare anche complicate cause legali. Poi avete Venere così socievole e mondana, indicata per tastare il terreno degli affari, in previsione del prossimo ottimo Mercurio. Volete partire? Idea fantastica, l'amore sarà più quieto, l'abbraccio fisico più intenso. Un nuovo amore è mandato da Giove.

Acquario

Dobbiamo sempre considerare Sole-Giove in opposizione, spesso nervoso per il matrimonio e stressante per il fisico (dieta ricca di ferro, fosforo), ma il resto del cielo è con voi. Secondo giorno con Luna piena nel segno che vi farà innamorare. Cercate emozioni, novità, la compagnia di facce nuove, di posti nuovi. Amanti della libertà personale solo se vi sentite liberi il vostro comportamento può essere ineccepibile agli occhi degli altri. Solo per i tuoi occhi Acquario, dice un vostro antico amore.

Pesci

Fin qui, l'estate vi ha dato tanto amore. Ma non è il caso di fare bilanci, quando il più bello deve ancora iniziare, non appena il vostro segno si libera della faticosa presenza di Marte e Venere. Guerre sentimentali-coniugali stancano più delle lotte per il successo e nei rapporti con le autorità. Le persone single, che sono tali per scelta o per fatalità, come anche le persone separate di fresco, non hanno difficoltà a trovare qualcosa di provvisorio ma eccitante. Storie di Ferragosto…