Meteo, Giuliacci: "Giorni di sofferenza". Quanto dura l'ondata di caldo africano

Pina Sereni 30 luglio 2026 a

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L’estate entra nella sua fase più rovente con l’arrivo dell’anticiclone africano, pronto a riportare temperature elevate su gran parte dell’Italia. Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, la fase più critica inizierà tra il 30 e il 31 luglio e accompagnerà il Paese per circa una settimana, con valori termici molto sopra la media.

“Questa imminente ondata di caldo inizierà il 30 di luglio e terminerà solo localmente intorno al 7 di agosto”, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , delineando una situazione destinata a coinvolgere tutte le regioni, anche se con tempi diversi per il ritorno a condizioni più normali. “Al centro si attenuerà intorno al 7-8 agosto, mentre al sud si attenuerà tra l’8 e il 10”, precisa il meteorologo. L’attenuazione, però, non significherà subito un ritorno al fresco. “Per attenuarsi intendiamo dire che le temperature si porteranno sotto i 35 gradi”, chiarisce Giuliacci. Al Nord, invece, il calo sarà più evidente, con valori destinati a rientrare verso la normalità, intorno ai 30-32 gradi.

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Sarà quindi una settimana di caldo intenso e di disagio per molte zone d’Italia. “Ci sarà una settimana di sofferenza per tutti”, osserva Giuliacci, ma con una prospettiva di miglioramento già nella prima parte di agosto. La seconda decade del mese potrebbe infatti vedere un ridimensionamento dell’anticiclone africano: “Sembra che possa lambire solo le regioni meridionali, ma non il resto dell’Italia”. Nel frattempo non mancheranno episodi di instabilità. Il caldo sarà infatti accompagnato anche da temporali, soprattutto nelle aree montuose e interne. “Ci saranno temporali, ovviamente, anche in questa settimana, soprattutto sabato”, spiega Giuliacci, indicando l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali sulle Alpi, sul Piemonte e su gran parte delle zone interne del Centro-Sud.

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Una situazione destinata a ripetersi anche nei giorni successivi, con fenomeni temporaleschi che potranno interessare diverse regioni. La svolta più importante, però, arriverà tra il 7 e il 9 agosto, quando una perturbazione più organizzata potrebbe riuscire a scalfire la struttura anticiclonica africana. “Una vera perturbazione, quella che darà una botta all’anticiclone africano, arriverà tra il 7 e il 9 di agosto su tutta Italia”, annuncia Giuliacci. Il passaggio dovrebbe iniziare dal Nord il 7 agosto, per poi coinvolgere il Centro l’8 e il Sud il 9, portando un deciso cambiamento del quadro meteorologico.