MeteoGiuliacci: "Difficile anche dormire". Quando sarà insopportabile

Foto: Ansa

28 luglio 2026 a

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Sull’Italia resisterà ancora un po’ di instabilità con temporali fino a mercoledì 29 luglio, soprattutto in Sicilia a causa di un vortice di aria fresca in quota e sulle Alpi nord-orientali. Poi l’anticiclone africano si espanderà verso nord portando sole e un deciso aumento delle temperature, dando il via a una nuova ondata di caldo.

Quando finisce l'afa africana? La data della svolta: “Si torna a respirare”