MeteoGiuliacci: "Difficile anche dormire". Quando sarà insopportabile
Sull’Italia resisterà ancora un po’ di instabilità con temporali fino a mercoledì 29 luglio, soprattutto in Sicilia a causa di un vortice di aria fresca in quota e sulle Alpi nord-orientali. Poi l’anticiclone africano si espanderà verso nord portando sole e un deciso aumento delle temperature, dando il via a una nuova ondata di caldo.
Quando finisce l'afa africana? La data della svolta: “Si torna a respirare”
Come descritto sul sito meteogiuliacci.it da mercoledì 29 luglio masse d’aria sahariana molto calda attraverseranno il Mediterraneo verso il Nord e l’anticiclone farà da scudo alle precipitazioni, garantendo cieli soleggiati e caldo intenso ovunque, con i soli temporali di calore pomeridiani su Alpi e Appennini. È la nuova ondata di caldo dell’estate 2026: valori ben sopra le medie, afa e disagio soprattutto nelle aree urbane e in pianura, e notti tropicali con minime che non scenderanno sotto i 20°C e che renderanno difficile il riposo.