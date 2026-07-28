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MeteoGiuliacci: "Difficile anche dormire". Quando sarà insopportabile

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Foto: Ansa 
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Sull’Italia resisterà ancora un po’ di instabilità con temporali fino a mercoledì 29 luglio, soprattutto in Sicilia a causa di un vortice di aria fresca in quota e sulle Alpi nord-orientali. Poi l’anticiclone africano si espanderà verso nord portando sole e un deciso aumento delle temperature, dando il via a una nuova ondata di caldo.

 

 

 

Come descritto sul sito meteogiuliacci.it da mercoledì 29 luglio masse d’aria sahariana molto calda attraverseranno il Mediterraneo verso il Nord e l’anticiclone farà da scudo alle precipitazioni, garantendo cieli soleggiati e caldo intenso ovunque, con i soli temporali di calore pomeridiani su Alpi e Appennini. È la nuova ondata di caldo dell’estate 2026: valori ben sopra le medie, afa e disagio soprattutto nelle aree urbane e in pianura, e notti tropicali con minime che non scenderanno sotto i 20°C e che renderanno difficile il riposo.

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