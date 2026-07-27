MeteoGiuliacci, quando finisce l'afa? La data della svolta: “Si torna a respirare”

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Tommaso Manni 27 luglio 2026 a

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Quando finirà l’ondata di caldo sull’Italia? L’analisi sul meteo dei prossimi giorni arriva dal canale YouTube di Meteo Giuliacci: “Intravedo la fine di questa ondata di caldo al nord verso il 6 agosto. Le temperature inizieranno lentamente a scendere, tornando verso 32-33 gradi. Non farà fresco, ma almeno si potrà ricominciare a respirare. Al centro serve un po' più di pazienza, perché il caldo arriverà intorno all'8 agosto e verso il 10 ci fermeremo sui 34-35 gradi”.

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“Per il sud - si sente ancora nell’analisi video sulle previsioni del tempo - la storia è un po' diversa, perché all'inizio il caldo sarà meno intenso, ma tra il 5 e il 10 agosto darà il peggio di sé. In alcune zone, su Sicilia, Foggiano e Materano, si supereranno i 37 gradi, quindi per il sud bisognerà aspettare un pochino di più". Indicazioni chiare per il tempo di inizio di agosto.