Meteo, Giuliacci annuncia la "tregua" ma poi scatta il caldo africano: la data

Pina Sereni 24 luglio 2026 a

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Le condizioni meteo regalano una breve pausa dal maltempo prima di un nuovo peggioramento e, soprattutto, del ritorno del grande caldo. È questa la previsione meteo di Mario Giuliacci per il fine settimana, con una parentesi di temperature gradevoli destinata però ad avere vita breve. Per sabato 25 luglio, l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci parla di "una breve tregua tra una perturbazione che ci lascia e un'altra che arriva alla fine del giorno". Dopo il passaggio di una perturbazione di origine nord-atlantica, che ha portato aria più fresca fino ai Balcani e sull'Italia, la giornata sarà nel complesso tranquilla. In serata, tuttavia, sono attesi temporali locali sulle Alpi centro-orientali e sul Piemonte, fenomeni che nella giornata di domenica si estenderanno a molte regioni della Penisola.

Sul fronte delle temperature, Giuliacci sottolinea come i valori resteranno su livelli pienamente in linea con il periodo. "Le massime saranno ancora contenute e gradevoli", con valori generalmente compresi tra 28 e 32 gradi, mentre solo Toscana e zone interne delle due Isole maggiori potranno raggiungere i 32-34 gradi.

Giuliacci non dà speranze sul caldo: ad agosto torna il rovente anticiclone africano

Lo scenario cambierà radicalmente a partire dalla fine del mese. Secondo il canale MeteoGiuliacci, dal 30 luglio si scatenerà l'anticiclone nord-africano e inizierà una fase di caldo intenso destinata a durare almeno fino alla prima settimana di agosto. Le temperature supereranno i 35 gradi su gran parte dell'Italia, con l'eccezione della Liguria, delle coste campane e della bassa Calabria.

I picchi più elevati sono attesi intorno al 5 agosto, quando si potranno toccare localmente i 40 gradi in Toscana, Umbria, Lazio, nel Materano, nel Foggiano e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna.