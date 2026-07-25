Meteo, Giuliacci: "Altra vampata". Quando torna il caldo africano (e quando finisce)

Pina Sereni 25 luglio 2026 a

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Dopo una fase più stabile, l'Italia si prepara a fare nuovamente i conti con l'anticiclone africano. È questo lo scenario delineato dalle previsioni meteo di Mario Giuliacci e dalle tendenze per i prossimi dieci giorni, con uno sguardo esteso fino a quindici giorni, che conferma il ritorno del caldo intenso su gran parte del Paese. "Dobbiamo confermare purtroppo una brutta notizia, l'arrivo dell'anticiclone africano, un'altra vampata di caldo nord-africano", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , ricordando che questa evoluzione era stata anticipata già nei giorni scorsi. Secondo il meteorologo, tuttavia, la nuova ondata di calore "probabilmente non sarà più intensa di quella che abbiamo già sperimentato alla fine di giugno".

L'espansione dell'alta pressione di origine africana dovrebbe iniziare tra il 30 e il 31 luglio, dando il via a un progressivo aumento delle temperature. Il culmine del caldo è atteso tra il 1° e il 6 agosto al Nord e tra il 1° e il 7 agosto al Centro, mentre al Sud la fase più rovente potrebbe protrarsi per l'intera prima decade del mese. Nel periodo interessato dall'anticiclone, le temperature potranno superare i 35 gradi su quasi tutta la penisola, con la Liguria che rappresenterebbe l'eccezione grazie all'influenza mitigatrice del mare.

Giuliacci annuncia la "tregua" ma poi scatta il caldo africano: la data

Le prospettive per la seconda parte di agosto appaiono invece più favorevoli. Secondo la tendenza illustrata da Giuliacci, nella seconda decade del mese l'anticiclone potrebbe abbandonare almeno il Centro-Nord, con la possibilità che il ridimensionamento dell'alta pressione coinvolga successivamente anche il Sud, segnando così la fine della nuova fase di caldo intenso.