Reggio Emilia, travolto in bici da Paolo Belli. Morto 41enne

Foto: Ansa

Rosa Scognamiglio 15 luglio 2026 a

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Sono ore di profonda angoscia per Paolo Belli, cantante e volto noto del piccolo schermo, dopo che lunedì 13 luglio è rimasto coinvolto in un incidente a Cognento di Campagnola, nel Reggiano, che è costato la vita a un 41enne del posto, Alessandro Magnani. La Procura di Reggio Emilia avrebbe aperto un fascicolo per omicidio stradale, ma l’indiscrezione non è stata ancora confermata.

L’incidente in bici

La dinamica è ancora da accertare. Secondo quanto emerso finora, Paolo Belli era in sella alla sua bicicletta quando, all’altezza di via Picenardi, nella zona rurale di Cognento, si sarebbe scontrato con Magnani. Il 41enne, dipendente di una società di servizi, aveva appena consegnato alcuni documenti informativi presso le abitazioni del luogo e stava raggiungendo la propria auto. Dopo l’impatto con la bicicletta del cantante, l’uomo si è accasciato al suolo. L’allarme al 118 è stato tempestivo. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto ieri pomeriggio.

I dubbi

Non è ancora chiaro se Magnani sia morto per le lesioni riportate a seguito dell’impatto con la bicicletta oppure se abbia avuto un malore e sia finito contro il mezzo. Per accertare le cause del decesso è stata disposta l’autopsia. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana hanno effettuato i primi rilievi sul luogo dell’incidente. Si attendono altri riscontri anche dagli esami scientifici sui reperti. I testimoni avrebbero riferito agli investigatori che Belli, appassionato ciclista, procedeva lentamente e non avrebbe effettuato nessuna manovra brusca o improvvisa.

Paolo Belli sotto choc

Il cantante, volto noto di “Ballando con le stelle”, dopo l’impatto con il 41enne sarebbe caduto dalla bici. I sanitari del 118 lo avrebbero medicato sul posto e poi accompagnato, per un controllo in via precauzionale, all’ospedale Guastalla di Reggio Emilia. Sembra sia ancora sotto choc e disperato per quanto accaduto.