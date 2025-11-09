Paolo Belli scoppia in lacrime per la malattia della moglie Deanna

Foto: Rai

Alice Antico 09 novembre 2025

Momenti di profonda emozione hanno segnato l'esibizione di ieri sera a "Ballando con le stelle" di Paolo Belli, il popolare musicista e volto storico della televisione italiana. Belli ha portato in scena un toccante valzer, ma è stata la clip introduttiva, dedicata alla moglie Deanna, a travolgerlo in un pianto sincero in diretta. La performance era un tributo alla compagna, che ha affrontato e fortunatamente sconfitto una grave malattia.

Raccontando la loro lunghissima storia d'amore, Belli ha descritto un legame indissolubile: "Stiamo insieme da 45 anni, per la precisione 42 di matrimonio e tre di fidanzamento. Ci siamo conosciuti a 18 anni ed è ancora la cosa più bella che potesse capitarmi nella vita. Per me esiste solo lei". Il musicista ha poi ripercorso il periodo più difficile, quando la malattia ha colpito Deanna, definendola: "La sfida più grossa". Il racconto ha messo in luce la forza della moglie e l'importanza della vicinanza del marito durante il percorso di cura. "Deanna disse 'Faccio tutto quello che mi dite se Paolo è al mio fianco, se Paolo non può stare al mio fianco, non vi dovete preoccupare, io ho già avuto tutto dalla vita'", ha raccontato Paolo. È a questo punto che l'emozione ha travolto il concorrente, che non ha trattenuto le lacrime. "Non potevo fare nulla, però sapevo che stare al suo fianco avrebbe fatto bene a lei e a me. Questa grande prova è stata superata".

La battaglia contro la malattia era stata resa pubblica nell'aprile del 2024, quando Paolo Belli aveva dovuto sospendere all'improvviso il suo tour teatrale proprio per l'emergenza di salute della moglie. In quell'occasione, Belli aveva parlato apertamente della situazione: "Con dispiacere devo interrompere il mio tour. La mia famiglia ha bisogno di me, della mia presenza. Ha scoperto di avere un grave problema di salute per il quale è stata operata d'urgenza". Pur non avendo mai rilasciato ulteriori dettagli specifici sulla patologia, il musicista ha potuto confermare, con sollievo, che grazie alle cure e alla forza della moglie, l'incubo è finito.