MeteoGiuliacci, nuova ondata di caldo sull'Italia: "Quando arriva la tregua"

Foto: LaPresse

09 luglio 2026 a

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Dalla prossima settimana torna l’anticiclone africano sull’Italia, a conferma di un’estate sempre più dominata da masse d’aria sahariana mentre l’anticiclone delle Azzorre resta ai margini, un segnale evidente del riscaldamento globale.

Meteo, cambia tutto. Giuliacci: raffica di temporali e poi...