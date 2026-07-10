Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: picchi oltre i 40°C. Quando finirà
Nella prossima settimana assisteremo a una nuova rimonta dell’anticiclone africano, che darà il via a una fase caratterizzata da temperature massime importanti su gran parte delle regioni italiane. È ormai evidente che le nostre estati sono sempre più comandate dall’anticiclone subtropicale, mentre quello delle Azzorre è ridotto in un angolino. Il bacino del Mediterraneo viene infatti invaso con sempre maggiore frequenza da masse d’aria di origine sahariana, a testimonianza del riscaldamento globale in atto.
A partire da lunedì 13 luglio l’anticiclone avanzerà verso nord, invadendo il Mediterraneo. Attraversando le acque del mare, il flusso d’aria si arricchirà di umidità, aggiungendo una fastidiosa afa al caldo intenso. Come avverte il meteorologo Giuliacci sul suo sito Meteo Giuliacci, tra le giornate di martedì 14 e mercoledì 15 luglio si raggiungerà l’apice di questa ondata di calore. Al Centro-Sud si registreranno diffusamente massime di 36°C, mentre in Sardegna non si escludono valori superiori ai 40°C. Si parla di temperature massime di 6-8 gradi superiori alle medie del periodo. La pericolosità di queste ondate risiede proprio nella loro durata e, al momento, la fine di questa fase bollente non è ancora chiara. Un possibile cambiamento potrebbe verificarsi intorno al 18-20 luglio, ma vista la distanza temporale si tratta di una tendenza ancora incerta.