Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: picchi oltre i 40°C. Quando finirà

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

10 luglio 2026 a

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Nella prossima settimana assisteremo a una nuova rimonta dell’anticiclone africano, che darà il via a una fase caratterizzata da temperature massime importanti su gran parte delle regioni italiane. È ormai evidente che le nostre estati sono sempre più comandate dall’anticiclone subtropicale, mentre quello delle Azzorre è ridotto in un angolino. Il bacino del Mediterraneo viene infatti invaso con sempre maggiore frequenza da masse d’aria di origine sahariana, a testimonianza del riscaldamento globale in atto.