"Cosa guardi, sono musulmano". Indagini sulla radicalizzazione dello sfregiatore

10 luglio 2026 a

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"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". A raccontarlo, sporgendo denuncia contro Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per averla aggredita e sfregiata alla fermata della metro Duomo di Milano, è la vittima, una 22enne originaria del Marocco. La giovane ripercorre il suo pomeriggio in centro: l'incontro casuale con una connazionale in piazza Duomo, un'ora prima dell'aggressione. Poi il giro per negozi in comitiva e infine l'ingresso, sempre in gruppo, nella stazione Duomo. E' qui, mentre è seduta con l'amica su una panchina in attesa del treno diretto verso Comasina, che "improvvisamente un uomo che non avevo mai visto prima si rivolge a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclama: "Che cazzo guardi?'". La 22enne gli risponde in arabo, spiegandogli che "il mio sguardo era in realtà rivolto alla mia amica". Saidi, però, non ci crede e le grida una serie di pensanti insulti. La ragazza, spaventata, gli chiede di allontanarsi e lo avverte che, se non se ne fosse andato, avrebbe chiamato la polizia.

Il nucleo Antiterrorismo dei Ros di Milano sta facendo verifiche in Europa, tramite Interpol, su "un'eventuale coinvolgimento in ambienti radicalizzati" di Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver aggredito e sfregiato alla fermata della metro Duomo di Milano una ragazza di 22 anni. Lo si legge nel verbale di arresto effettuato dalla Polizia locale. Poche ore prima dell'aggressione, Saidi era stato scarcerato, con divieto di dimora a Milano, a seguito del processo per direttissima celebrato a Palazzo di Giustizia, che dista meno di un chilometro da piazza Duomo. L'arresto, avvenuto poche ore prima, alle 4 circa della notte tra l'8 e il 9 luglio, era per furto all'interno di auto in sosta in piazza Argentina. E' stata la prima occasione in cui il 27enne algerino, che risultava oltre che senza fissa dimora anche incensurato in Italia, è stato "censito" nel nostro Paese.