Milano, l'algerino che ha sfregiato una ragazza era stato arrestato e rilasciato poche ore prima

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Luigi Frasca 10 luglio 2026 a

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Ha urlato 'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano' e poi l'ha aggredita. Un 27enne di origini algerine, Mohammed Saidi, si sarebbe rivolto così a una 23enne, di origine marocchine, prima di sfregiarla: l'aggressione - secondo le prime informazioni - è avvenuta intorno alle 15.30 di ieri lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. La giovane è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale. Il 27enne, autore dell'aggressione, cittadino algerino, è stato arrestato con l'accusa di "sfregio permanente al viso" aggravato, lesioni aggravate e resistenza. Potrebbe essere contestata anche la nuova aggravante dell’odio contro una donna, o della discriminazione razziale o religiosa.

Sulla vicenda emergono ulteriori, nuovi dettagli. All’alba del giorno dell'aggressione Saidi era già stato arrestato dalle Volanti della questura per tentato furto aggravato. Giudicato per direttissima in mattinata - riporta il Corriere della sera - era stato rilasciato con un divieto di dimora a Milano. Passano poche ore e aggredisce la ragazza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la 23enne si trovava sulla banchina della metropolitana insieme ad alcuni amici, in attesa del treno dopo una passeggiata in centro. In quel momento il 27enne, che si trovava nelle vicinanze, le avrebbe chiesto perché lo stesse guardando. Nonostante la ragazza avesse negato, l'uomo avrebbe iniziato a insultarla, per poi colpirla con un pugno al volto. Mentre la ragazza cercava di difendersi, sarebbe stata ferita con un coltellino alla guancia e al labbro. Subito dopo l'aggressione il 27enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito da alcuni agenti presenti sulla banchina, intervenuti dopo aver notato il caos. La fuga si è conclusa fuori dalla metropolitana, in via Torino, all'altezza di via Falcone, dove l'uomo è stato raggiunto e bloccato.