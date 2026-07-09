Milano, sfregia ragazza in metropolitana: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano"

Foto: Ansa

09 luglio 2026 a

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Una ragazza di 22 anni di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un 27enne di origine algerina mentre si trovava sulla banchina della metropolitana all'altezza della fermata Duomo. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: "Cosa hai da guardare, sono uomo e musulmano".

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La ragazza sarebbe stata aggredita con un pugno al volto e poi ferita alla guancia e al labbro con un coltellino mentre si trovava sulla banchina della fermata Duomo della linea gialla. Il 27enne si sarebbe rivolto alla giovane, chiedendole perché lo stesse guardando. Nonostante la ragazza avesse negato, l'uomo avrebbe iniziato a insultarla, per poi colpirla con un pugno al volto. Mentre la ragazza cercava di difendersi, sarebbe stata ferita con un coltellino alla guancia e al labbro. Subito dopo l'aggressione l'uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato inseguito da alcuni agenti presenti sulla banchina. Il 27enne è stato bloccato in vita Torino, all'altezza di via Falcone. Sentito il pubblico ministero di turno, l'aggressore è stato arrestato per i reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.