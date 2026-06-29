3bMeteo, caldo africano poi il calo. Dove arriva la grandine
Resiste l’anticiclone africano su Centro-Sud e Italia. Fa molto caldo. Dal pomeriggio-sera di martedì 30 giugno si svilupperanno temporali di calore su Alpi, Prealpi e a tratti sulle pianure del Nord, specie Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Localmente forti con grandine, ma senza portare fresco. Qualche rovescio anche su Appennino centro-settentrionale e zone interne siciliane, in esaurimento in serata.
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Come sostiene il sito 3bmeteo.com mercoledì 1° luglio ci sarà la svolta: un fronte atlantico indebolirà l’anticiclone. Piogge e rovesci già al mattino sulle Alpi, dal pomeriggio forti temporali su Prealpi, pedemontane, Lombardia orientale e soprattutto Nordest con grandine media e raffiche. Al Nordovest, invece, schiarite con primi cali termici. Temporali brevi anche in Appennino. Giovedì 2 luglio il fronte scenderà al Centro-Sud con rovesci e temporali anche forti e grandine, specie in Appennino e, a tratti, sulle coste meridionali, in attenuazione la sera. Al Nord tornerà il sole con una nuova rimonta anticiclonica. Temperature: in calo su tutta Italia da mercoledì/giovedì.