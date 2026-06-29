3bMeteo, caldo africano poi il calo. Dove arriva la grandine

Foto: LaPresse

29 giugno 2026 a

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Resiste l’anticiclone africano su Centro-Sud e Italia. Fa molto caldo. Dal pomeriggio-sera di martedì 30 giugno si svilupperanno temporali di calore su Alpi, Prealpi e a tratti sulle pianure del Nord, specie Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Localmente forti con grandine, ma senza portare fresco. Qualche rovescio anche su Appennino centro-settentrionale e zone interne siciliane, in esaurimento in serata.

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