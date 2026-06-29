Mario Giuliacci, le previsioni meteo: "La data è confermata". Quando finisce il super caldo

Ignazio Riccio 29 giugno 2026 a

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L'estate italiana si prepara a una svolta significativa. L'ondata di calore africano che ha messo a dura prova la Penisola negli ultimi giorni, con temperature record su gran parte del centro-sud e disagi diffusi per milioni di cittadini, è destinata ad esaurirsi nel giro di poche ore, cedendo il passo a una perturbazione di origine atlantica. A tratteggiare con precisione il quadro meteorologico dei prossimi giorni è il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e climatologo tra i più noti d'Italia, ex ufficiale dell'Aeronautica Militare. Nel suo ultimo aggiornamento video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci , ha fornito un'analisi dettagliata degli eventi attesi fino al 5 luglio.

“Eccoci qua per parlare dei importanti eventi che ci attendono nei prossimi giorni entro il 5 di luglio”, ha esordito il colonnello con la consueta franchezza che lo ha reso celebre al grande pubblico, confermando ciò che molti italiani speravano: la "vampata" africana sta per finire. Secondo Giuliacci, “è confermata la fine dell'ondata di caldo il 2 di luglio al centro nord e tra il 3 e il 4 anche al sud”. Una buona notizia, dunque, che arriverà prima per le regioni settentrionali e centrali, e con qualche giorno di ritardo per il Meridione, tradizionalmente più esposto alle masse d'aria di origine sahariana.

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Il meccanismo alla base di questo cambiamento è ben preciso: “una perturbazione in arrivo dal nord atlantico seguita da venti più freschi che raggiungeranno i Balcani e da qui si riverseranno sull'Italia”. È la classica dinamica estiva che rompe i blocchi anticiclonici africani: una depressione nord-atlantica sfonda verso il Mediterraneo, trascina con sé aria più fresca dall'Europa orientale, e il caldo si ritira progressivamente da nord verso sud.

La diminuzione del caldo non sarà però uniforme su tutto il territorio nazionale, e qui sta uno degli elementi più interessanti dell'analisi del colonnello. Le regioni del centro-nord - Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio - vedranno sì un abbassamento rispetto ai picchi degli ultimi giorni, ma le colonnine di mercurio resteranno comunque “intorno a 30-33 gradi”. Valori ancora estivi e tutt'altro che freschi, ma decisamente più sopportabili rispetto alle temperature torride degli ultimi giorni.

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Il sollievo più netto sarà invece sul versante adriatico, che beneficerà più direttamente dei venti freschi provenienti dai Balcani, con temperature che scenderanno al di sotto dei 30 gradi. Chi vive o soggiorna sulle coste marchigiane, abruzzesi o pugliesi potrà dunque respirare prima degli altri, anche se, come vedremo, dovrà fare i conti con qualche temporale di rilievo.

È proprio sul versante adriatico che si concentra l'allarme più importante lanciato da Giuliacci. L'ingresso delle correnti atlantiche non avverrà in modo tranquillo: “Ci saranno temporali anche forti, attenzione sulle regioni adriatiche tra il 2, il 3 e il 4”. Tre giorni da tenere d'occhio con particolare attenzione, soprattutto per chi si trova in zone collinari o montane, dove i temporali estivi tendono a essere più violenti e rapidi.

Nel dettaglio, giorno per giorno, il 2 luglio i temporali colpiranno “soprattutto le regioni di nord-est e poi anche le regioni del medio Adriatico e le regioni appenniniche”; nella giornata del 3 luglio il fronte si sposterà verso sud, interessando “Marche, Abruzzo, Molise, quindi forte intensità” e poi le regioni meridionali; infine il 4 luglio sono attesi fenomeni residui ancora sulle regioni del Sud, prima del definitivo esaurimento della fase perturbata.

Si tratta di temporali che potrebbero essere accompagnati da grandine e raffiche di vento, tipiche delle celle convettive estive innescate dall'incontro tra l'aria calda ancora presente al suolo e le correnti più fresche in quota. Un invito quindi alla prudenza per chi ha in programma attività all'aperto o in mare nei prossimi giorni lungo l'intera dorsale adriatica.

Superata la fase perturbata, il quadro meteorologico tornerà a stabilizzarsi. È qui che entra in scena un nuovo protagonista: “tra il 4 e il 5 si allungherà sull'Italia l'anticiclone delle Azzorre”, ha spiegato Giuliacci, “il quale porterà serenità nel cielo”. L'anticiclone delle Azzorre è una figura barica ben diversa da quello africano che ci ha accompagnato nelle ultime settimane: di origine oceanica, porta con sé aria più asciutta e temperata, senza le punte estreme di calore tipiche delle irruzioni sahariane.

Tuttavia, il colonnello avverte: anche questa configurazione meteorologica non regala vera frescura. Le previsioni indicano “caldo moderato tra i 30 e i 33 gradi su gran parte del centro nord”. Non un'estate clemente, dunque, ma quanto meno gestibile. Il Sud, invece, continuerà a essere raggiunto da “correnti in arrivo dai Balcani”, che manterranno le temperature su valori più contenuti rispetto al resto della Penisola, un'inversione rispetto alla norma, almeno per qualche giorno.

Il messaggio complessivo che emerge dall'aggiornamento di MeteoGiuliacci è chiaro: l'estate 2025 non intende mollare la presa, ma nei prossimi giorni offrirà una finestra di tregua dal caldo più opprimente. Una finestra che, almeno per le regioni adriatiche, sarà accompagnata da qualche rovescio anche intenso, prima del ritorno alla stabilità portata dall'anticiclone delle Azzorre.

Per chi sperava in un break estivo vero e proprio, con temperature sotto i 25 gradi e cieli nuvolosi, la risposta è no. Ma per chi semplicemente attendeva la fine della morsa africana, la buona notizia è già scritta nei modelli: il 2 luglio al centro-nord, tra il 3 e il 4 al sud.