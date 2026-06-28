Meteo, Giuliacci: "Vampata africana fino a...". Quando finisce il super caldo

Salvatore Martelli 28 giugno 2026 a

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Fine del caldo? È in arrivo una pausa dalla vampata africana che sta facendo boccheggiare l’Italia e mezza Europa? Cosa accadrà da qui ai prossimi 15 giorni? Il meteorologo Mario Giuliacci ne è sicuro: nonostante un temporaneo stop, il caldo continuerà e siamo solo all’inizio di questa calda estate. Le previsioni meteo.

Nel canale YouTube MeteoGiuliacci , infatti, l'esperto avverte i naviganti: ci sarà una piccola e breve pausa dal caldo a inizio luglio, con temporali e rinfrescate da nord a sud della penisola, ma il caldo e le alte temperature saranno le protagoniste delle nostre giornate.

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“La vampata africana andrà avanti fino alla fine del mese, fino al 30 giugno – spiega – Nei prossimi giorni avremo l'apice di questa nuova vampata nord-africana con temperature di 35-38 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Casertano, Foggiano e interno della Sardegna”.

Poi però una perturbazione atlantica che “metterà fine a questa andata di caldo seguita da venti freschi – svela – raggiungerà alla fine del primo di luglio le regioni alpine e Balcani per poi arrivare il 2 sulle regioni adriatiche, dove porterà molti temporali anche di forte intensità tra il 2 e il 4. Dapprima sulle regioni settentrionali, soprattutto su Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, e poi giù fino a portare temporali violenti su Puglia, Lucania e anche sulla Calabria”.

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Temperature quindi in rapida discesa e un breve, brevissimo stop alla calura estiva. Ma il caldo e le altissime temperature registrate questi giorni ritorneranno presto perché un nuovo fenomeno atmosferico è in arrivo sull’Europa e l’Italia: “Finita l'arrivo di queste correnti fresche entro il 4 di luglio, arriva l'anticiclone dell'Azzorre: bel tempo, temperature certo estive, perché prevarrà il bel tempo, ma temperature che saranno quasi ovunque superiori a 32°C. Qualche punta di 33-34°C potremmo avere sul Piemonte e sulla Lombardia”.