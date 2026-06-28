Meteo, il giorno più critico. Dove colpisce l'ondata di caldo: le previsioni

Pina Sereni 28 giugno 2026 a

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Le previsioni meteo per quella che a detta di molti esperti è la giornata più critica di questa ondata di caldo in Italia. Ecco domenica 28 giugno nelle previsioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare. Nord: poche nubi in mattinata su tutte le regioni, ma con aumento della nuvolosità nelle ore più calde della giornata sui rilievi alpini e prealpini a cui saranno associati rovesci o temporali; generale miglioramento dalla sera con residui piovaschi su Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte settentrionale in prima nottata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o al più poco nuvoloso con addensamenti consistenti nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica centrale con possibili locali temporali, ma in rapido dissolvimento in serata. Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso al mattino, ma con copertura nuvolosa in aumento dal pomeriggio con temporali sulla Basilicata tirrenica e nelle aree interne di Calabria e Sicilia.

Temperature: minime in aumento su regioni del nord-ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, aree appenniniche centrali peninsulari, Marche e Abruzzo; senza variazioni significative sul resto del Paese; massime in lieve aumento generalizzato al centro-sud e regioni del nord-est con valori massimi intorno ai 38-39 °c su aree pianeggianti del nord, entroterra toscano e laziale, Puglia settentrionale e Basilicata; stazionarie sulle rimanenti regioni.

Venti: generalmente deboli variabili ed a regime di brezza lungo le coste; locali rinforzi settentrionali sulle coste tirreniche ed adriatiche del centro-sud nelle ore pomeridiane. Mari: da poco mossi a mossi, al largo, il Canale di Sardegna e lo Ionio meridionale; poco mossi i restanti mari.