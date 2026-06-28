Disperso nel lago di Vico il marito della ministra Roccella. Sciacalli sui social

Tommaso Manni 28 giugno 2026 a

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Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’uomo si è tuffato in acqua durante un’uscita in barca insieme alla moglie e non è più riemerso, facendo scattare un’imponente macchina dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sommozzatori dei Vigili del fuoco, impegnati in una complessa operazione di ricerca.

Le squadre hanno perlustrato a lungo l’area in cui Cavallari è stato visto per l’ultima volta, impiegando mezzi nautici e personale specializzato per scandagliare i fondali del lago.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la coppia stava trascorrendo alcune ore sul lago quando Luigi Cavallari si sarebbe tuffato in acqua. Per cause ancora da accertare non è più tornato in superficie. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, mentre le ricerche sono proseguite nella speranza di rintracciare il docente universitario.

La notizia ha suscitato immediatamente apprensione nel mondo politico e istituzionale, dove in molti hanno espresso vicinanza alla ministra Roccella e alla sua famiglia. Luca Zaia è stato il primo a scrivere sui social: «A lei e ai suoi familiari va tutta la mia vicinanza in queste ore di grande angoscia».

Mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha fatto sapere: «Il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro sul posto, insieme con i vigili del fuoco e l’Arma dei carabinieri, impegnati nelle ricerche di Luigi Cavallari».

Luigi Cavallari è una figura conosciuta nell’ambiente accademico, pur avendo sempre mantenuto un profilo molto riservato. Professore universitario nel settore dell’architettura e dell’ingegneria delle costruzioni, ha dedicato gran parte della sua carriera all’insegnamento e alla ricerca. Per molti anni è stato docente di Tecnologia dell’architettura all’Università ’Gabriele d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, dove ha ricoperto anche diversi incarichi di responsabilità.

Nel corso della sua attività accademica è stato direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e ha guidato il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni, contribuendo alla formazione di numerosi professionisti del settore. Colleghi e studenti lo descrivono come un docente preparato, rigoroso e riservato, particolarmente apprezzato per il suo impegno nella didattica e nella ricerca.

Sposato con Eugenia Roccella dal 1976, Cavallari ha costruito con la ministra una lunga vita familiare. La coppia ha due figli e ha sempre scelto di mantenere una dimensione privata lontana dall’attenzione mediatica, nonostante il ruolo pubblico ricoperto dalla ministra.

Intanto sui social network non sono mancati commenti che hanno suscitato indignazione. Diversi utenti hanno infatti esultato per la notizia della scomparsa del marito di Eugenia Roccella, dando vita a una sequenza di post che ha alimentato nuove polemiche sul clima di odio e contrapposizione che spesso accompagna il dibattito online.