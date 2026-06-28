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Lago di Vico, ricerche senza sosta. La vicinanza di Meloni e del governo a Roccella

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Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Le ricerche avviate dai vigili del fuoco sono andate avanti costantemente per tutta la notte e al momento sono impegnati nelle attività i sommozzatori di Napoli e Roma. Sul posto sono presenti anche i carabinieri.

"In queste ore così dolorose, la mia vicinanza e quella di tutti i colleghi di governo vanno a Eugenia Roccella e alla sua famiglia", scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

 

Le ricerche di Cavallari sono andate avanti anche nella notte. I soccorritori hanno impiegato anche un rover telecomandato.  A guidare le operazioni sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, impegnati a scandagliare lo specchio d'acqua dove Cavallari è scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Il lago di Vico, di origine vulcanica come  grandi laghi del Lazio, ha una profondità massima di 48 metri. 

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