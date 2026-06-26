Famiglia nel bosco, depositata l'istanza per il rientro dei figli

Ignazio Riccio 26 giugno 2026 a

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È una storia che tiene l'Italia con il fiato sospeso da mesi, alimentando un dibattito acceso sui confini tra libertà genitoriale, stili di vita alternativi e tutela dell'infanzia. Ora, nella vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco", si apre un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi decisivo: la difesa di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - i due genitori al centro della controversia giudiziaria - ha depositato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila la propria istanza formale per ottenere il rientro in famiglia dei figli minori, attualmente collocati fuori dal nucleo familiare.



L'atto depositato non è un semplice atto procedurale: si tratta di un documento articolato e approfondito, che - stando a quanto comunicato dalla difesa - ricostruisce in maniera organica l'intera parabola processuale e umana della coppia, dalla fase iniziale del procedimento fino ai più recenti sviluppi. Nel testo vengono portati all'attenzione del Tribunale nuovi accertamenti istruttori e fatti sopravvenuti che, secondo i legali, avrebbero modificato in modo sostanziale il quadro su cui si fondavano le precedenti decisioni del giudice.

La difesa ha inoltre proposto al Tribunale una propria valutazione del bilanciamento tra gli elementi emersi nel tempo, accompagnata da una rassegna della giurisprudenza italiana ed europea in materia di diritto di famiglia, allontanamento dei minori e tutela del legame genitoriale. Un lavoro che punta evidentemente a collocare il caso all'interno di un orizzonte giuridico più ampio, richiamando principi consolidati tanto a livello nazionale quanto europeo.



Uno degli elementi più significativi dell'istanza riguarda il tono e l'atmosfera che si respirano attorno alla vicenda. Secondo quanto riferito dai legali, nel documento viene dato espressamente atto di un rinnovato clima di collaborazione instauratosi tra le parti coinvolte, con la volontà dichiarata di superare le difficoltà ancora presenti attraverso il confronto e il dialogo, abbandonando la logica della contrapposizione frontale che aveva caratterizzato le fasi più acute del procedimento. Un segnale che, nell'economia di una causa così delicata e mediaticamente esposta, non è privo di peso.



Forse l'elemento più dirompente dell'istanza è la convergenza che si sarebbe raggiunta sul piano tecnico-scientifico. Stando a quanto dichiarato dalla difesa, tutti i soggetti chiamati a valutare la situazione dei minori - la consulenza tecnica d'ufficio nominata dal Tribunale, i consulenti di parte, l'équipe specializzata di neuropsichiatria infantile e, più in generale, la comunità scientifica nazionale - avrebbero espresso una posizione comune: i bambini dovrebbero fare ritorno in famiglia in tempi rapidi, con carattere di urgenza. Una convergenza che, se confermata, rappresenterebbe un elemento di straordinario rilievo per le valutazioni del giudice.



A commentare il deposito dell'istanza è stato l'avvocato Pillon, uno dei legali che assiste la coppia, che non ha celato la propria speranza per un esito positivo e in tempi brevi. "Sarebbe bellissimo, e mi permetto di sperarlo davvero, che la decisione del Tribunale fosse favorevole e che arrivasse prima di uno dei compleanni dei bambini, che cade tra meno di un mese", ha dichiarato il legale. "Sarebbe una grande occasione di festa per tutti". Parole che traducono in termini umani e concreti ciò che nei documenti processuali resta necessariamente astratto: l'attesa di una famiglia che vuole ricongiungersi, e di bambini che si avvicinano a una data speciale lontani dai loro genitori.



Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila dovrà ora esaminare l'istanza, valutare la documentazione prodotta dalla difesa e decidere se e quando fissare un'udienza. I tempi della giustizia minorile non sono sempre prevedibili, ma la pressione esercitata dalla convergenza tecnica e dall'urgenza umanitaria richiamata nell'atto potrebbe influire sulla calendarizzazione. Resta sullo sfondo la questione più profonda che questa vicenda continua a porre all'opinione pubblica e alle istituzioni: dove finisce la libertà di scegliere un modo di vita diverso e dove inizia il dovere dello Stato di intervenire a tutela dei più piccoli. Una domanda a cui nessun tribunale, da solo, potrà mai dare una risposta definitiva.