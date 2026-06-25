Meteo infuocato sull'Italia: l'anticiclone africano porta temperature record oltre i 40 gradi

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Pina Sereni 25 giugno 2026 a

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L'anticiclone continua a dominare su Mediterraneo ed Europa, alimentato da aria molto calda di origine africana. Secondo il Centro Meteo Italiano, sul nostro Paese il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, soprattutto al mattino, con caldo intenso e temperature sopra la media di circa 6-8 °C al Centro-Nord. Tuttavia, infiltrazioni più fresche in quota favoriranno ancora temporali pomeridiani, soprattutto nelle zone interne del Sud, sulle Alpi e lungo l'Appennino. Nel weekend e all'inizio della prossima settimana l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature. Il picco del caldo è atteso per lunedì 29 giugno, con massime che potranno raggiungere i +40 °C sulla Pianura Padana, nelle zone interne della Sardegna e lungo il medio versante tirrenico. Con l'inizio di luglio il caldo dovrebbe attenuarsi, ma resta ancora incertezza sull'evoluzione. Alcuni modelli ipotizzano l'arrivo di aria più fresca dal Nord Atlantico, altri vedono invece l'anticiclone ancora presente sul Mediterraneo. In ogni caso, la spinta africana dovrebbe perdere forza, con temperature in calo ma probabilmente ancora sopra media, specie al Centro-Nord.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 25 giugno

Previsioni meteo per oggi: AL NORD - Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi; più stabile sull'Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliora altrove con cieli poco nuvolosi. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni tirreniche, sereno altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionarie o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.

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Previsioni meteo per domani: AL NORD - Al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi e Appennino ed in sconfinamento sulle pianure specie al Nord-Ovest. In serata condizioni meteo di nuovo in miglioramento con graduali schiarite. AL CENTRO - Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni o al più con qualche velatura in transito. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino tra Lazio e Abruzzo e in movimento verso le pianure del versante tirrenico. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle Isole ed in movimento verso le pianure, localmente fin sulle coste specie tra Campania e Calabria. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo da Nord a Sud, massime stazionarie o in lieve generale aumento su tutta l'Italia.