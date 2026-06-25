Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 25 giugno: tutti i segni

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Branko 25 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 25 giugno 2026.

Ariete

Intense sensazioni, emozioni, sogni, progetti… Questo porta Luna in Scorpione, segno con cui avete un forte legame e che spesso condiziona anche le vostre scelte professionali e di affari. Sarà un'estate di avvenimenti lieti in famiglia, nella vita dei figli, ma Sole con Mercurio in Cancro, porta situazioni complicate, prendetevi due giorni per riflettere, studiare le mosse dei concorrenti, ordinare le carte. Cercate di essere in mezzo alla gente, non si può sapere dove si nasconda una fortunata occasione.

Toro

Ritrovate e mantenete la vostra pace. Luna provocatoria, i rapporti familiari risentono ancora di qualche vecchia crisi, non c'è l'intesa nelle decisioni di tipo economico. La febbre di arrivare non giova alla qualità del vostro lavoro, non compromette però le tante buone cose che avete già realizzato nel campo finanziario e professionale ma nemmeno voi potete sfuggire alle difficoltà presenti nell'oroscopo generale. Siamo tutti sulla stessa barca, chiosa Nettuno.

Gemelli

Luna lucida per il lavoro, intuitiva per le finanze, che sono il settore meglio illuminato da Urano, che oggi mette un forte accento sulle tecnologie, utili nel lavoro come anche per i vostri progetti di divertimento. È noto che siete tra i maggiori appassionati delle chat. Però l'amore, si raccomanda Venere, lo dovete trovare di persona e sarà un gioco da ragazzi vincere una finta resistenza di un tipo niente male. Sono le prove generali dello spettacolo che farà Marte, dal 28.

Cancro

Luna ottima, è il giorno giusto per accettare compiti di grande responsabilità, siete in grado di realizzarli, dovete solo avere maggiore fiducia nelle vostre capacità. Finché Giove resta nel segno e in contrasto con Saturno in Ariete, aspetto di cui dovete avere un po' di timore perché facilmente provoca divergenze con le autorità e i superiori, talvolta anche con lo Stato. Ritrovato amore per la casa, un ritorno alle origini. Appare bellissimo l'amore, ottima performance passionale.

Leone

Non siete nemmeno voi al di sopra di ogni sospetto, accettate di buon grado qualche appunto, osservazione. Nulla sarà perduto se vi fermate un giorno, Luna chiama verso la famiglia e la vita affettiva in generale, provoca stanchezza e stress nervoso. Abituati ad avere subito i risultati, siete costretti a rifugiarvi nei sogni. Ma è più giusto parlare di speranze che si realizzeranno presto. Venere è una presenza costante e viva nel vostro cielo, luglio aprirà con una pioggia di stelle.

Vergine

Qualcuno lo definisce pianeta nano, invece Plutone è un gigante nelle interpretazioni che riguardano anche il vostro segno, sotto il profilo professionale. Le interpretazioni sul piano del lavoro e affari, considerando l'ottima protezione di Mercurio e Giove che possono in qualsiasi momento procurare il giusto incontro per la vostra attività. Marte esalta la passione, l'amore non è solo un gioco d'estate per voi, ma può davvero lasciare una traccia profonda nella vostra vita.

Bilancia

Tra pochi giorni Giove, giustizia, sarà nuovamente con voi. Non pensiamo solo alla giustizia in tribunale, avrete le soddisfazioni anche per il lavoro svolto nel passato, vedrete indietreggiare chi credeva di potervi sorpassare. È una lotta quasi politica nell'ambiente, ma voi siete il segno dei trattati di pace e delle dichiarazioni di guerra, il confronto non vi spaventa. Quale che sia la vostra battaglia, bisogna vincere! Marte darà grinta, Venere amore e fortuna.

Scorpione

Un grande Sole in Cancro: vita, ti ringrazio! Indisciplinati ma non imprudenti, bellissima questa prepotente voglia di fare qualcosa di nuovo, con persone diverse e in altri posti. Vera la vostra generosità nei confronti delle persone vicine. Abbiamo una sensazione positiva per gli affari finanziari, decisamente felice un viaggio sotto questa splendente Luna nel segno, che resterà bella fino alla fine del mese, e continuerà a provocare sete e fame di amore. Bisogna riuscire!

Sagittario

Le iniziative importanti, imprese e decisioni che poi influenzeranno il futuro, dovrebbero essere discusse oggi in segreto. Luna nel punto nascosto dice che siete osservati, controllati, criticati e giudicati. Domani però arriva nel vostro segno e vi darà via libera a ogni iniziativa che vi sta a cuore, noi speriamo si tratti soprattutto di faccende d'amore. Sarebbe un vero peccato lasciar passare Venere via dal Leone, senza ottenere una promessa. Marte sarà negativo in luglio…

Capricorno

Il vostro amore: chi l'ha visto? Non c'è bisogno di telefonare a Federica Sciarelli perché il vostro amore non è scomparso, è sempre presente nella vostra vita. Siete voi, così presi dal lavoro e dalla carriera, affari e tasse, dalla famiglia e dai parenti… che avete messo in secondo piano l'amore. Parliamo dell’amore vero, completo, anima e corpo. Avete un Marte che risveglia in maniera sorprendente la passione, un certo tipo d'amore diventa una necessità.

Acquario

Sono sempre in evidenza gli affari e la vita professionale, ma è meglio non insistere troppo, Luna è distratta in Scorpione e anche voi rischiate di apparire superficiali. Lasciate un po' in disparte le questioni private, allontanatevi dalle polemiche ma se necessario rispondere per le rime, anche a un superiore, fatelo senza indugio. Scambiano la vostra gentilezza per debolezza di carattere, ma già domani scopriranno che si sono sbagliati. Per amore e di amore, voi dovete vivere oggi e sempre.

Pesci

Amore dispettoso, ma anche occasioni di nuovi incontri. Straordinario effetto Luna-Giove, sulle questioni che interessano la casa, le abitazioni, le proprietà terriere, le eredità ricevute dai parenti nelle campagne. Conviene accelerare al massimo le questioni legali, anche se riguardano ex rapporti coniugali, associazioni di affari. Ogni cambiamento anche non programmato sarà alla fine positivo, la fortuna sa dove trovarvi se vuole. In amore, un'altra volta va in onda il destino.