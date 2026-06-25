Meteo, infrastrutture fragili e condizionatori record: il paradosso energetico che manda l'Italia in tilt

Foto: Lapresse

Ignazio Riccio 25 giugno 2026 a

a

a

Torino al buio per cinque ore. Sedici interruzioni di corrente in pochi giorni tra Milano, Bergamo e Monza. Un fabbisogno elettrico cresciuto di quasi il 40% in una settimana soltanto nel capoluogo lombardo. L'estate 2026 non è ancora al suo picco, ma ha già mostrato il volto di ciò che i climatologi descrivono da decenni: un sistema-Paese che scricchiola, impreparato a reggere l'urto di una stagione che non assomiglia più a nessuna delle precedenti. Il calore di queste settimane non è semplicemente un'estate particolarmente torrida. È la manifestazione visibile e concreta di una trasformazione profonda del clima mediterraneo, che procede da anni nei dati scientifici e che ora bussa alla porta di tutti, nelle case surriscaldate, nelle corsie degli ospedali, nelle strade dove l'asfalto cede e i treni rallentano perché i binari si dilatano sotto il sole.

Il dato che più preoccupa gli esperti non è la colonnina di mercurio in sé - pur con punte attese oltre i 40 gradi in sedici città italiane - ma la tenuta delle infrastrutture energetiche del Paese. I blackout costano all'economia nazionale oltre 150 milioni di euro ogni anno, tra merci deteriorate, impianti danneggiati e produzione industriale perduta. Una cifra destinata a crescere se non si interviene in modo strutturale. Con 14 milioni di condizionatori attivi sulle reti domestiche italiane, e considerando che il raffreddamento degli ambienti assorbe ormai quasi il 10% dei consumi elettrici mondiali, le reti di distribution mostrano crepe che nessun rattoppo stagionale può nascondere. Sono infrastrutture progettate in un'epoca diversa, per un clima diverso, con abitudini di consumo che non prevedevano l'aria condizionata come necessità di sopravvivenza e non più come lusso estivo. Il paradosso è evidente e crudele: per difendersi dal caldo consumiamo più energia, e consumando più energia contribuiamo a scaldare ulteriormente il pianeta. Un circolo vizioso che si autoalimenta e che nessuna tecnologia, da sola, è in grado di spezzare senza un cambio di paradigma più ampio.

Giuliacci: "Quanto dura il caldo africano". La data del crollo delle temperature

L'ondata attuale non è casuale né imprevedibile. Ha caratteristiche scientificamente riconoscibili e una spiegazione precisa. Un blocco della circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo impedisce il normale ricambio d'aria, intrappolando le masse calde provenienti dall'Africa settentrionale su un'area geografica vastissima. Contemporaneamente, l'effetto serra trattiene il calore irradiato dalla superficie terrestre come sotto una campana di vetro sempre più spessa. A complicare ulteriormente il quadro, la ripresa del fenomeno El Niño - la periodica anomalia termica delle acque del Pacifico - altera i pattern climatici su scala planetaria, amplificando gli estremi meteorologici già in corso. Riccardo Valentini, climatologo insignito del Premio Nobel per la Pace nel 2007 come membro dell'IPCC - l'organismo dell'ONU che studia i cambiamenti climatici - ha dichiarato a “La Stampa” che la temperatura media della Terra e degli oceani ha già superato 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale e che la traiettoria attuale punta verso i 2. Un dato che, spiega lo scienziato, “al cittadino può sembrare non allarmante”, ma che nasconde conseguenze potenzialmente catastrofiche: alcuni modelli scientifici indicano la scomparsa della calotta groenlandese già a 3,5 gradi di riscaldamento, con un innalzamento del livello dei mari che ridisegnerebbe le coste di mezzo mondo. Valentini non lascia spazio a interpretazioni rassicuranti: “Siamo nel mezzo di un'ondata di caldo come non se ne vedevano da tantissimi anni”, ha detto al quotidiano torinese. “Ci sarà sempre qualcuno che dirà che è normale, che il cambiamento climatico non c'entra. Ma non è vero”. E ricorda che la comunità scientifica lancia questi allarmi "da almeno trent'anni", inascoltata. “Il problema non è solo la temperatura che aumenta”, ha spiegato Valentini, “ma la grande variabilità climatica che ne consegue”.

Estati sempre più torride alternate a picchi di freddo sempre più intensi, con effetti devastanti sull'agricoltura e sull'intero sistema produttivo. Gelate tardive che distruggono i raccolti primaverili, siccità che prosciugano le falde, nubifragi che erodono i suoli. Le stesse dinamiche atmosferiche che producono estati come quella attuale generano, nelle stagioni fredde, anomalie termiche verso il basso altrettanto pericolose. L'instabilità non è un effetto collaterale del riscaldamento globale: ne è una delle conseguenze principali, e una delle più costose in termini economici e sociali. Il clima stabile del Novecento - su cui sono state costruite le nostre infrastrutture, calibrate le nostre politiche agricole, fondate le nostre abitudini alimentari e i nostri sistemi di production energetica - appartiene ormai a un'altra epoca. Adattarsi significa, prima di tutto, smettere di progettare il futuro guardando nel retrovisore.

Meteo choc, aumenta la spinta africana: lunedì di fuoco con punte sopra i 40 gradi

All'orizzonte si profila una discussione che fino a pochi anni fa sembrava fantascienza: la regolamentazione obbligatoria dei consumi elettrici estivi. Al momento, non esiste in Italia alcun limite o divieto sulle temperature dei condizionatori negli spazi privati, né alcun meccanismo automatico di riduzione dei carichi nelle ore di punta. La gestione dei picchi è affidata alla tenuta delle reti e, nei casi estremi, ai blackout non programmati, che scaricano sui cittadini e sulle imprese i costi di un sistema al limite. Un eventuale lockdown energetico - ovvero la limitazione obbligatoria dei consumi nelle fasce orarie più critiche - sarebbe una misura senza precedenti in tempo di pace. Ma la sua discussione non può essere rinviata a tempo indeterminato. Altri Paesi europei hanno già introdotto meccanismi di “demand response”, incentivi tariffari per la riduzione volontaria dei consumi nelle ore critiche, e protocolli di emergenza energetica attivabili in caso di stress prolungato della rete. L'Italia è indietro, e l'estate 2026 lo sta dimostrando in modo inequivocabile. C'è una notizia relativamente buona in questo quadro cupo: la transizione energetica procede, e più velocemente di quanto molti prevedessero. Le fonti rinnovabili avanzano ovunque, non solo in Europa o in Cina, ma in villaggi africani, in Pakistan, in aree del mondo in via di sviluppo che stanno saltando a piè pari la fase dei combustibili fossili per abbracciare direttamente il solare.

Valentini ha confermato a “La Stampa” un cauto ottimismo su questo fronte: “Il settore delle energie rinnovabili è andato avanti, nonostante le tante battaglie contro”, e il mondo in via di sviluppo, ha aggiunto, “si sta elettrificando”. Ma la transizione energetica risolve il problema delle emissioni future. Non risolve il problema di oggi, né di domani, né dei prossimi vent'anni: il calore già immesso nell'atmosfera rimarrà a lungo nel sistema climatico, indipendentemente da ciò che faremo da qui in avanti. Questo significa che l'adattamento - la capacità di convivere con un clima già cambiato - è urgente quanto la riduzione delle emissioni, e forse più trascurato. Servono protocolli coordinati tra Protezione Civile, enti locali, gestori delle reti energetiche e idriche. Servono piani strutturali per la tutela delle fasce più vulnerabili: anziani, malati cronici, lavoratori esposti al sole, abitanti delle periferie urbane dove il verde scarseggia e il calore si accumula. Servono infrastrutture riprogettate per resistere a temperature che fino a ieri erano eccezionali e domani saranno ordinarie: ferrovie che non si fermino per la dilatazione termica dei binari, sistemi di irrigazione adeguati, edifici che non si trasformino in trappole di calore. Se la scienza è chiara da trent'anni, perché il riscontro politico è ancora così lento e frammentato? La risposta è scomoda ma necessaria: perché la transizione energetica mette in discussione interessi economici enormi, radicati nelle strutture di potere di quasi tutti i grandi Paesi del mondo. Anche su questo Valentini non usa giri di parole, dichiarando che “gli interessi economici legati al petrolio sono enormi” e che “le guerre si combattono ancora per quello”. La resistenza alla scienza del clima, ha spiegato, “nasce da poteri puramente di interesse economico”, non da ignoranza, non da ingenuità. Il conto di questa resistenza non lo pagano i grandi produttori di idrocarburi. Lo pagano i cittadini di Torino rimasti al buio, gli agricoltori del Sud con i raccolti bruciati, gli anziani soli nelle case senza aria condizionata. “Indietro non si torna”, ha detto Valentini. “Possiamo solo lavorare per evitare che diventi ancora più caldo”. Una frase che suona come un monito, ma anche come un programma: adattarsi non è resa, è l'unica forma di responsabilità ancora disponibile. La temperatura media del pianeta non scenderà da sola, e nessuna estate fresca cancellerà la tendenza strutturale in corso. La domanda non è se dovremo adattarci a un clima più caldo e imprevedibile: è con quanta consapevolezza, con quante risorse e con quanta equità sociale lo faremo. Le risposte che daremo nei primi anni determineranno il tipo di estate, e di Paese, che consegneremo ai nostri figli.