Meteo, ondata di calore senza tregua: venerdì 18 città a rischio. Agricoltura in ginocchio

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Angela Bruni 24 giugno 2026 a

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Il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia per domani la convocazione di un tavolo sull'emergenza caldo, mentre l'Italia si prepara a un nuovo aggravamento delle temperature: dalle 16 città in bollino rosso di oggi si passerà a 17 domani e a 18 venerdì, secondo il bollettino del ministero della Salute. L'allerta di livello 3 riguarda già oggi Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si aggiungerà Bari, mentre venerdì entrerà nell'elenco anche Genova. Le temperature massime percepite potranno raggiungere i 37 gradi a Milano e Firenze, i 36 a Roma e Bolzano, i 35 a Torino e Venezia. Il bollino rosso segnala condizioni di emergenza con possibili conseguenze sulla salute non soltanto per anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche, ma anche per le persone sane e attive, soprattutto quando l'ondata di calore si prolunga. "Abbiamo iniziato ad emanare i bollettini sulle ondate di calore già dal 25 maggio con tre giorni di previsione ogni volta. C'è grande attenzione" ha spiegato Schillaci, ricordando anche il decalogo del ministero con le indicazioni per affrontare le alte temperature. "Dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani ed i bambini" ha aggiunto il ministro, sottolineando che il tavolo tecnico valuterà le misure da adottare.

Caldo estremo, Italia prima per decessi. Le nuove linee guida Oms

L'emergenza italiana si inserisce in un quadro europeo sempre più segnato dagli effetti della crisi climatica. "L'ondata di caldo in Europa sta causando la chiusura delle scuole e mettendo a rischio la salute delle persone" ha scritto sui social il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "I dati sono chiari: le temperature in tutta Europa stanno aumentando a un ritmo circa doppio rispetto alla media globale, incrementando la probabilità e la gravità di ondate di calore estreme in futuro". Per il direttore dell'Oms, i governi devono dare priorità agli investimenti in sistemi sanitari resilienti ai cambiamenti climatici e, parallelamente, accelerare le politiche di riduzione delle emissioni. Il caldo estremo pesa anche sui campi e sul lavoro agricolo. Cia-Agricoltori Italiani stima che l'ondata di calore del 2026 possa costare al settore primario oltre 1,5 miliardi di euro, tra perdite produttive e ore di lavoro compromesse. L'associazione chiede una strategia nazionale sull'acqua, investimenti in reti e bacini di accumulo, irrigazione di precisione, riuso delle acque reflue e strumenti più rapidi per coprire il rischio climatico. Sul piano politico, il leader di Avs Nicola Fratoianni attacca il governo e parla di responsabilità precise nelle scelte contro il cambiamento climatico. "Il cambiamento climatico è frutto di scelte politiche precise" afferma in un video sui social, accusando la destra di sottovalutare le conseguenze delle temperature estreme per lavoratori, famiglie, anziani e bambini. "C'è solo un ciclo che speriamo finisca presto, quello della destra dei climafreghisti ora al governo".