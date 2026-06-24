Villa Certosa venduta alla famiglia reale del Qatar per 350 milioni di euro: la decisione dei Berlusconi

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Luigi Frasca 24 giugno 2026 a

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Tony e Charie Blair e l'amico Putin, poi Andrea Bocelli e Marino Apicella. Lino e bandane. Bunker, cactus, piscine e, pare, un vulcano finto. È stata palcoscenico e simbolo del ventennio berlusconiano, sfondo di cronache politiche e mondane, oggetto di paparazzate. La vendita di Villa Certosa segna la fine di un'epoca. Idra, la società immobiliare della holding Finivest, ha accettato l'offerta vincolante presentata da una delle società dello sceicco Al Thani. Così, dopo mesi di rumors mai confermati su diversi potenziali acquirenti, la reggia sarda che fu di Silvio Berlusconi passerà alla famiglia reale del Qatar.

L'indiscrezione è stata pubblicata da La Nuova Sardegna, che ha attivato le antenne su una holding lussemburghese, la Constellation hotels, collegata a Hamad bin Jassim Al Thani, il cui nome era spuntato fuori in un Consiglio Comunale. Con una stringata nota, Fininvest ha poi confermato la notizia, annunciando di aver accettato "una proposta vincolante formulata da un soggetto straniero per la cessione di Villa Certosa". Il prezzo dell'operazione non è stato confermato, il quotidiano sardo parla però di una cifra vicino ai 350 milioni, meno dei 500 milioni di cui si era favoleggiato quando è uscita la notizia della vendita, curata da Sotheby's. Villa Certosa sarebbe così comunque l'immobile dal più alto valore commerciale in Italia.

Negli anni, la villa affacciata sul golfo della Marinella ha ospitato personalità internazionali, alleati, imprenditori e starlet. Nel 2004, la villa privata fu elevata a "sede alternativa di massima sicurezza per l'incolumità del Presidente del Consiglio". Una sorta di Camp David all'italiana. E da lì sono passati capi di Stato e leader politici, tra cui il premier laburista britannico Blair e la moglie, ritratti con il Cav che in quell'occasione sfoggiava un look inusuale in camicia e bandana bianca, e lo spagnolo Zapatero. Poi cantanti, imprenditori, amici e starlet. I Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita quella proprietà maestosa e ingombrante dopo la morte dell'ex presidente del Consiglio, il 12 giugno 2023. Un paio di settimane fa un broker americano aveva messo in rete un centinaio di foto inedite della residenza sarda. La villa di Porto Rotondo acquistata da Berlusconi negli anni '80, e rimodernata a sua immagina con l'enorme parco, un laghetto, la grotta di Nettuno, l'anfiteatro, sette piscine e oltre cento stanze, andrà alla famiglia reale del Qatar, che da anni ha interessi milionari in Costa Smeralda.