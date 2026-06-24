Caldo estremo, Italia prima per decessi. Le nuove linee guida Oms

24 giugno 2026 a

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Il caldo estremo è arrivato nelle nostre città e, in un quadro più allargato, l'Europa si riscalda più rapidamente di qualsiasi altro continente. A lanciare l'allarme è stata l'Organizzazione mondiale della sanità che, in occasione dell’Heat Action Day, ha presentato a Berlino le nuove linee guida per i piani di azione contro il caldo: uno strumento pensato per aiutare i governi a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla popolazione. .

Queste individuano otto elementi fondamentali una efficace protezione sanitaria dal caldo, fra cui il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce, una migliore comunicazione dei rischi ai gruppi più vulnerabili, il coordinamento tra istituzioni e servizi sanitari e la pianificazione di interventi mirati durante le emergenze climatiche. “Oltre 200mila persone in Europa sono morte a causa del caldo negli ultimi quattro anni - ha detto il direttore regionale Oms per l’Europa, Hans Henri P. Kluge - Il caldo è un killer silenzioso, ma non inevitabile. Le nuove linee guida basate sulle evidenze scientifiche forniscono alle autorità una chiara tabella di marcia per costruire una risposta all’emergenza in grado di salvare vite”.

Il maggior numero di morti premature legate alle temperature estreme si registra in Italia, seguita poi da Spagna, Germania e Grecia. Ieri la Francia ha toccato la vetta dei 42° C, con conseguente chiusura della Tour Eiffel e del Louvre.