Ribolle la galassia anarchica, adunata a piazzale Clodio: "Libertà per i prigionieri"

Luca De Lellis 18 giugno 2026 a

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La galassia anarchica non si ferma. Nonostante il colpo subito - con i sette arresti del 16 giugno, due ai domiciliari e cinque in carcere, che hanno smantellato la cellula terroristica accusata di aver sabotato il 14 febbraio 2026 la rete TAV Roma-Firenze con danni da mezzo milione di euro e accuse di associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico - il movimento torna in piazza.

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Lunedì 22 giugno, alle 11, un presidio è annunciato davanti al Tribunale di piazzale Clodio "per la solidarietà internazionale tra gli oppressi contro tutti i padroni della guerra e dello sfruttamento". Ma anche per ricordare "Sandro e Sara (i due militanti morti lo scorso 19 marzo nel casale abbandonato del Parco della zona sud-est di Roma, ndr), affinché nulla sia stato vano". L'occasione è il processo cosiddetto "Trilussa-Trastevere": 13 imputati devono rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere per i fatti del 28 gennaio 2023, quando una manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito, all'epoca giunto oltre i cento giorni di sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, sfociò in tafferugli nel quartiere di Trastevere. Quarantadue persone vennero fermate e trattenute in questura fino a notte fonda; per tredici di loro la Procura di Roma, tramite il suo "Gruppo antiterrorismo", ha ottenuto il rinvio a giudizio.

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Tra gli imputati c'è proprio Sara Ardizzone, 35 anni, una dei due anarco-insurrezionalisti rimasti uccisi dall'esplosione di un ordigno che stavano assemblando al Parco degli Acquedotti di Roma. Il Circolo Culturale Anarchico "G. Fiaschi", promotore dell'iniziativa, la cita insieme al compagno anch'egli deceduto Alessandro Mercogliano (53) come simbolo di una lotta che non si ritiene conclusa, "al fianco di Alfredo Cospito, in solidarietà con i rivoluzionari prigionieri".