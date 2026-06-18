Nuovo attacco ai treni: "Danneggiata la linea tra Roma e Napoli", ritardi e disagi

18 giugno 2026 a

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Due giorni dopo gli arresti scattati a Roma per i sabotaggi di matrice anarchica ai treni dell'Alta Velocità c'è un nuovo caso sulla linea tra Roma e Napoli. "Circolazione fortemente rallentata dalle ore 8:30 per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti", fa sapere Trenitalia in una serie di aggironamenti pubblicati su Infomobilità. Nel Lazio, scrive il gestore, "la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. I treni Alta Velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti". Si registrano dunque ritardi e disagi per i viaggiatori.

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Ecco i treni dell'Alta Velocità coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) - Napoli Centrale (9:18): il treno oggi è instradato da Roma a Napoli sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50): il treno oggi è instradato da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e non ferma a Napoli Afragola.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:26): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9612 Battipaglia (5:05) - Torino Porta Nuova (12:16)

• FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:04)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)