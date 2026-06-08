Meteo, inizio settimana soleggiato ma con temporali in agguato: cosa succede nei prossimi giorni

Foto: Ansa

Pina Sereni 08 giugno 2026 a

a

a

L'inizio di questa seconda settimana di giugno vede l'anticiclone delle Azzorre espandersi dall'Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Nella giornata di oggi, condizioni meteo per lo più stabili in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, anche se sono previsti acquazzoni o temporali sui settori alpini. Nei prossimi giorni, una saccatura depressionaria si muoverà sui settori centrali del continente, lambendo anche la nostra Penisola: dunque, instabilità in aumento sulle regioni settentrionali con possibilità di piogge e temporali su Alpi e settori adiacenti, localmente anche di forte intensità. Il meteo sarà più stabile al Centro-Sud con temperature da 2 a 4 gradi sopra la media. Il clima sarà nel complesso gradevole con valori tipici del periodo o senza eccessi di caldo. Nella seconda parte della settimana previste infiltrazioni fresche in quota anche al Centro-Sud con qualche temporale possibile lungo l'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, in vista del secondo weekend di giugno, mostrano un robusto campo di alta pressione tra Atlantico e settori occidentali dell'Europa: Italia sul bordo orientale con tempo stabile ma senza particolari anomalie di temperatura.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 8 giugno

Previsioni meteo per oggi. AL NORD - Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con sole prevalente al mattino salvo qualche addensamento al Nord-Ovest e nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio; da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle Alpi. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e residui fenomeni sui settori alpini. AL CENTRO - Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Centro Italia con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo della nuvolosità in sviluppo nelle ore pomeridiane in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE - Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli soleggiati e della nuvolosità in transito tra Sicilia e regioni ioniche. Non escluso qualche piovasco pomeridiano in Appennino. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud, massime in generale rialzo su tutta l’Italia.

Da Modena a Roma il crimine parla straniero. Ma guai a dirlo

Previsioni meteo per domani: AL NORD Al mattino cieli irregolarmente coperti su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio isolati temporali in sviluppo sui settori montani di nord-est, tempo invariato altrove. Tra la serata e la notte poche variazioni con nuvolosità alternata a schiarite e residui fenomeni sui settori alpini. AL CENTRO condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del centro Italia con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche addensamento in sviluppo sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione di rilievo attesa nelle ore serali e notturne con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Temperature minime generalmente stazionarie. Massime in calo al nord, stabili o in rialzo altrove.