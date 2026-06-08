Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 8 giugno: tutti i segni

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Branko 08 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 giugno 2026.

Ariete

Conservate questa atmosfera confidenziale che avete instaurato nei rapporti di lavoro. Tanti progetti nella testa sempre in azione, avrete la necessità di parlare con qualcuno di cui vi fidate, quando vi assale un dubbio: cosa faccio ora? Nettuno nel segno è severo con noi tutti. Insoddisfatto delle cose fatte nel corso dell'anno, cerca difetti nella vostra preparazione, risveglia i ricordi…Farà bene ripensare alle cose accadute, quelle belle, in amore. Ultimo quarto, fase pesante per la salute.

Toro

Solari. Favorite le amicizie, giorno proficuo e fruttuose per la vostra attività, meglio ancora le intese con persone mai viste e conosciute ma che vengono portate adesso dalla corrente della fortuna. Mai come quest'anno, segnato della fortuna di Giove, vi siete sentiti legati alle vostre origini, si potrebbe parlare anche di Patria. Dai genitori, avete appreso che la felicità si guadagna lavorando sodo, andando anche controcorrente. Ultimo quarto, abbraccia un discorso generale.

Gemelli

Una nuova direzione favorita dal forte Urano nel segno, Saturno nel settore delle relazioni sociali e incontri imprevedibili ma fortunati. L'andamento non è stato facile, per tutto avete dovuto combattere, ma c'era sempre una nuvola rosa nel vostro cielo che vi ha portato felicità. Riposate, Luna è diventata ostile, probabilmente ci sarà un impedimento causato da una momentanea debolezza, vertigini. Ultimo quarto, ombre nell'ambiente professionale.

Cancro

Ma dove l'avete nascosto il cuore, questa primavera? Andate a cercarlo con questa Venere ancora nel segno, lo troverete anche se è finito in fondo al mare. Aspettatevi tutta una serie di situazioni e incontri che - usati abilmente e con grazia - portano successo professionale e sociale, in seguito anche guadagno. Speciale protezione per viaggi lontani. Proprietà vicino al corso d'acqua, il vostro elemento astrale, potrete dissetarvi alla fonte della passione. Ultimo quarto, contatti lontani.

Leone

Situazione astrale attiva, interessante, originale, movimentata. Non manca lo stress, ma voi riuscite a superarlo con l'entusiasmo per il lavoro o per l’amore. In molte situazioni è come se foste al confine tra il passato e il futuro, meritato un premio per la pazienza che dimostrate, Venere si sta già organizzando in questo senso, sabato sarà qui! Sono proprio gli impedimenti che esaltano il vostro segno, gettate pure la rete e prenderete una sirena, uomini. Ultimo quarto, fase profondamente rinnovativa

Vergine

Rilassatevi, per non dare motivo alla Luna di crearvi noia nella salute. Notevole confusione intorno, l'ambiente sembra abbia bevuto qualcosa di strano. Restate alla finestra e guardate il cielo, in quella immensità brillano anche per voi le stelle, soprattutto la più fulgida Venere magnifica in scatto con Marte. La forza dell'amore vince qualsiasi contrasto esterno. Piacevoli imprevisti per voi che siete soli. Ultimo quarto, esami nel matrimonio, nel lavoro e affari, studio.

Bilancia

Nell'incertezza generale potreste trovare la vostra occasione, quindi proseguite con le iniziative, contatti, incontri. Oggi conviene spendere energie per l'attività, mettere in azione le cellule grigie perché il giorno può dare ottimi risultati, se non immediati - nel futuro. Un uomo dall'aria selvaggia si avvicina alle donne, questi amori marziani-saturnini hanno qualcosa di "proibito", per questo eccitanti. Ultimo quarto, non studiate troppo i pro e i contro, lanciatevi!

Scorpione

Con questo cambio di Luna, che avviene nel segno della vostra fortuna e amore, inizia un capitolo professionale che richiederà impegno mentale e stress fisico, ma è una strada che va percorsa tutta, vi porta incontro a Giove e Saturno, astri del potere. Venere danza felice nel lago dorato del Cancro, proprio come nello splendido film di anni fa che vedeva innamorati un uomo e una donna già anziani. Ultimo quarto, prendete i soldi e subito via, a cercare la saggezza.

Sagittario

Se c'è da lavorare e lottare, fatelo apertamente, ma oggi sembra un po' difficile ottenere le risposte che volete, quindi sarà meglio pensare al proprio benessere fisico e spirituale. Anche le discussioni finanziarie nel lavoro o in famiglia, vanno rimandate, perché con questa Luna senza luce è meglio di no. Affidatevi al vostro avvocato, anche nelle situazioni private, sei rimasto qualcosa di non chiarito dai tempi di Saturno. Ultimo quarto, domani è un altro giorno, un'altra Luna.

Capricorno

Una potente Luna in Pesci vuole rapporti intensi con i parenti stretti e con le persone vicine, possibile anche sistemare le questioni economiche nei rapporti dove esistono ancora divergenze, ma nell'avviare nuovi affari non avete il supporto necessario dei pianeti. Per molti di voi questa fase lunare potrebbe anche significare un saluto al passato. Ma un mare nuovo si apre davanti a voi, ricordate Hikmet? Ultimo quarto, "II più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato. “

Acquario

Nuove entrate finanziarie sono visibili nella congiunzione di Mercurio e Giove, Sole e Urano in Gemelli, settore (anche) della fortuna. Con le vostre stelle non c'è da meravigliarsi di niente, prima magari ti buttano un po' giù, ma poi la Luna si pente e vi mette davanti qualche nuova occasione. Potete fare tutti quei cambiamenti che cambieranno la vostra vita, arriva pure una nuova passione se volete! Ultimo quarto, fase di verifica nel campo del patrimonio, si può fare.

Pesci

Tutte le stelle portano al vostro segno, anche questa profonda e intelligente Luna è arrivata al momento giusto, sarà incisiva per gli affari fino alla fine del mese. Presa da sola, in fase calante, non è sentimentale, però insieme a Venere e Marte racconta della grande passione che vivete anche nel matrimonio. Pensate che il coniuge vi guardi con freddezza, ma anche i vostri gesti sono diventati duri, ma gli occhi vi tradiscono sempre. Ultimo quarto, innamorati più di prima.