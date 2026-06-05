Meteo, ancora temporali e poi scatta l'estate vera. Giuliacci: aria tropicale e caldo record

Luigi Frasca 05 giugno 2026 a

a

a

L'Italia attraverserà ancora qualche giorno di tempo instabile e temperature contenute prima di una decisa svolta verso il caldo. Il cambiamento sarà determinato dall'arrivo di un anticiclone africano che, tuttavia, porterà con sé caratteristiche insolite: invece della consueta aria calda di origine nordafricana, convoglierà masse d'aria provenienti dall'Atlantico Tropicale, dalle zone prossime all'Equatore. Nella previsione di Mario Giuliacci al Nord le temperature rimarranno al di sotto dei 30 gradi fino a sabato 6 giugno, per poi salire tra i 30 e i 32 gradi nel corso del weekend e mantenersi su questi valori fino al 10-11 giugno. Al Centro le massime resteranno sotto la soglia dei 30 gradi fino a sabato, dopodiché nelle aree interne potranno raggiungere i 35 gradi tra il 7 e il 10 giugno. Al Sud e sulle Isole Maggiori il rialzo termico sarà più marcato, con valori attesi tra i 34 e i 37 gradi nello stesso arco di tempo.

Covid, funzionari Oms non aggiornarono Piano pandemico: finisce tutto in prescrizione

Sul fronte dei fenomeni perturbati, rovesci e temporali resteranno possibili fino al 6 giugno soprattutto al Nord-Est, lungo la dorsale appenninica e localmente sulle regioni centrali affacciate sull'Adriatico. Con il consolidarsi dell'alta pressione a partire dal 7 giugno, i temporali si ridurranno progressivamente e si concentreranno quasi esclusivamente sui rilievi alpini, mentre sul resto della Penisola prevarranno le condizioni soleggiate.